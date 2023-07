Šéf Mercedesu uznává, že kvůli vlastním chybám při práci s pneumatikami přišli o pódium

Britský pilot projel cílem jen o 1,5 sekundy za třetím Sergiem Pérezem, jehož v závěru rychle stahoval, k bronzu by ale ještě nejméně jedno kolo potřeboval. Stříbrné šípy byly na konci všech stintů rychlejší, doplatili však na jejich vlažnější začátky.

"Byli jsme příliš konzervativní, když jsme po zastávkách dostávali pneumatiky do provozního rámce. Ztratili jsme spoustu času. Vyplácelo se to ke konci stintů, protože jsme byli o míle rychlejší než všichni ostatní, ale je to vždy o kompromisu," popisuje Wolff.

Pneumatikové strategie GP Maďarska 2023 | zdroj: Pirelli

"Při snaze o rovnováhu jsme zašli příliš daleko do jejich pomalého zahřívání. Správně to vyvážit je opravdu velmi těžké, protože když na to přitlačíte, jako to udělali Lando [Norris], Oscar [Piastri] a také Checo [Pérez], pak ke konci zkrátka masivně odpadáte," vysvětluje dále.

"Dostat je tedy do provozního rámce, když můžete, je určitě výhodné, my jsme ale byli zřejmě příliš konzervativní - ztratili jsme příliš mnoho času," uznává šéf druhého nejúspěšnějšího týmu letošního šampionátu, v němž má náskok 39 bodů na třetí Aston Martin.

Hamilton ztratil spoustu času během prvních zastávek, po nichž se najednou objevil na dráze o 9 sekund za Norrisem. V rozčarování se dokonce Mercedesu dotazoval na to, zda mu náhodou za horka nesnížili výkon jeho pohonné jednotky. Ke konci však byl jako politý živou vodou, když předjel Piastriho a rychle doháněl Péreze.

From a tough Friday, to pole on Saturday and missing out on a podium today, it feels like we experience every emotion this weekend!



While we’re not taking home the trophy we wanted, there’s plenty of positives to focus on ahead of Spa.



Let’s go. 👊 pic.twitter.com/HExLVTjuUp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 23, 2023

"Měli jsme druhé nejrychlejší auto, ale výsledky to neodrážejí," komentuje zamračený Wolff, jehož druhý jezdce, George Russell, dojel po startu z 18. místa šestý hned za McLarenem Oscara Piastriho. Oba Stříbrné šípy v závodě předvedli nejrychlejší kola, překonal je pouze dominující Max Verstappen.

"Teoreticky jsme byli druzí nejrychlejší, ale nevyužili jsme toho. Když se podíváte na profil časů na kolo a pokrok George, měli jsme šanci na víc. Je to zklamání. Musíme přijít na to, jak se zlepšit. Viděli jsme, jak se propracoval z hloubi pole a porazil Aston Martiny i Ferrari, takže to musíme zanalyzovat," dodává Wolff.