Mercedes vytahuje nový Stříbrný šíp W15, poslední pro Hamiltona + FOTO

Krátce po odhalení McLarenu se vytáhl i Mercedes, ovšem zatím jen s počítačovými rendery svého nového vozu W15. Přidal se k oranžovému týmu v Silverstone, kde oba svá nová díla hned proženou po okruhu.

Stříbrné šípy doufají, že letos dosáhnout další pokrok a budou moci pravidelně bojovat o vítězství v závodech po náročné sezóně 2022, kdy se jim nepodařilo postavit dostatečně konkurenceschopný vůz nové generace. Loni se hledali a ladili koncept, na Red Bull to ovšem stále nestačilo a jen těsně uhájili druhou příčku mezi konstruktéry před Ferrari.

"V tomto sportu nejsou žádné zázraky. Ale naše ambice a odhodlání jsou silné. Od té doby, co jsme se vydali tímto nový kurzem, probíhá vývoj dobře. Mezi prioritami na našem voze jsme měli několik položek. Brzy se dozvíme, zda jsme udělali krok, který jsme měli za cíl," uvádí šéf Toto Wolff.

You've seen our 2024 F1 car. Now here's everything you need to know about the W15 👇