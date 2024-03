Hamilton upřímně věří, že Mercedes vyhraje další titul. Zlepšení by mělo být vidět již v Melbourne

Britovi se nepodařilo vyhrát závod od roku 2021 a jeho tým se trápí s postavením dostatečně konkurenceschopného monopostu po přechodu na novou generací aut spoléhající na přísavný efekt. I když loni podepsal prodloužení smlouvy s Mercedesem do konce sezóny 2025, nakonec využil klauzule a rozhodl se přejít příští rok k Ferrari.

"Jsem nadšen tímto ročníkem a vím, že tento tým vyhraje další šampionát a já budu hrdý na to, že jsem byl jeho součástí," říká Hamilton a vysvětluje, proč tomu věří: "Protože se udělala spousta věcí, pokud jde o mnohem větší diverzitu našeho týmu, procesy, kterými jsme prošly. Z dlouhodobého hlediska budu navždy součástí tohoto procesu a vývoj, kterým tento tým prochází."

"Upřímně tomu věřím"

Nestála za jeho rozhodnutím Stříbrné šípy nedůvěra v to, že by mohli dokázat opět ovládnout šampionát? "Ne, upřímně to nebylo tím. Skutečně věřím, že tento tým vyhraje další titul, jak už jsem zmínil dříve. Jde o neuvěřitelnou skupinu lidí a je fakt dobře vedený," odpovídá 39letý jezdec.

Lewis Hamilton s Mercedesem W15 v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Mercedes má tak neuvěřitelnou historii a od správní rady dolů se hodně zajímají o závodění v tolika oblastech bez ohledu jestli to je vítězné auto. tohle nemá žádná vliv na to, jak smýšlím o další fázi mé kariéry. Jak už jsem řekl, je to vše o nové kapitole v mém životě a opravdu cítím, že jsem s tímto týmem udělal vše, co jsem mohl," popisuje Hamilton.

"Jsem na sklonku své kariéry. Miluji výzvy a tohle je ta nejvyšší výzva, jít do týmu, který je neuvěřitelně ikonický a má také úžasnou historii, ale nedočkal se tolika úspěchů, kolika v poslední dekádě podle mě mohl. Mým cílem je letos je porazit. A to se příští rok samozřejmě otočí," dodává.

Our very first race together 💛 #OTD in 2013, @LewisHamilton competed in his debut race for our Team at the Australian GP 💪 pic.twitter.com/2gXCc752LL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 17, 2024

První viditelné zlepšení již tento víkend?

Nyní už je v Melbourne, kde se tento víkend jede Velká cena Austrálie. A Mercedes tam očekává další zrychlení: "Od Džiddy jsme tvrdě pracovali na poznatcích z první dvou závodů. Je to povzbuzující vidět potenciál W15, ale také jasné oblasti zlepšení. Vypadáme konkurenceschopně v pomalých a středně-rychlých zatáčkách, ale ty rychlé jsou naší slabinou," hovoří Toto Wolff o jejich novém voze.

"Tvrdě pracujeme na tom, abychom pochopili, proč naše výkonnost neodráží naše očekávání. Soustředíme se zejména na to, abychom to zlepšili. Doufáme v určitý prvotní pokrok pro Melbourne a tato práce nasměruje náš vývoj v příštích týdnech... Albert Park nám poskytne další šanci ukázat, co umíme!" uzavírá šéf Mercedesu.