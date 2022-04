Mercedes v problémech: Ať uděláme cokoliv, nezabírá to, shodují se piloti

„Do Austrálie jsme přijeli v dobré náladě. Udělali jsme na voze nějaké změny, ale auto se prostě nechce zlepšit. Je to frustrující," zoufal si Lewis Hamilton po pátečních trénincích v Austrálii. Sedminásobný šampion skončil odpoledne na třináctém místě. Jeho ztráta na Leclerca, který druhý trénink vyhrál činila propastnou sekundu a půl.

Mistrovský tým zkoušel během druhého tréninku změny. Bez efektu. Vůz nastavený na nižší přítlak nepomohl, což uznává i Hamilton. „Máme komplikovaný monopost. Ráno jsem se v něm cítil lépe. Odpoledne jsme udělali nějaké změny, které ale nezafungovaly." Lewise nemůže těšit ani skutečnost, že George Russell byl ve druhém tréninku o tři desetiny rychlejší.

George Russell při pátečním tréninku v Melbourne | foto: Mercedes AMG F1 Team

Jedenácté místo však Russella nikterak netěší. „Musíme se na to podívat. Nejsme na tom tak, jak bychom chtěli. Ve středu pole je před námi řada aut a na čelo vůbec nestačíme. Je třeba, abychom si prostudovali data a přišli na to, co můžeme udělat lépe."

Mercedes se i v Austrálii trápí s poskakováním. Podle Russella je situace zatím dokonce nejhorší, jaká během dosavadní sezony byla. Díly, které by mohly poskakování alespoň částečně vyřešit má Mercedes nasadit během následujících závodů. Kolují zvěsti zejména o nové podlaze. V Austrálii je to ale stále boj. „Snažíme se, ale opravdu hodně poskakujeme. V deváté zatáčce asi zatím nejvíc v porovnání s celým průběhem letošní sezony. Ať uděláme s vozem cokoliv, efekt to nepřináší." dodává George Russell.