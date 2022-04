Jezdci jsou na konci závodu zase unavení, pochvaluje si Coulthard

Bývalý pilot Williamsu, McLarenu a Red Bullu pozoruje větší fyzickou náročnost, které jsou piloti vystaveni. A přesně tenhle aspekt Skot kvituje. Za pravdu mu dávají i aktéři samotní. Třeba Kevin Magnussen se v Saúdské Arábii nechal slyšet, že mu asi „upadne krk". Na záhul pro tělo poukazoval rovněž George Russell.

„Vypadá to všechno hodně rychle. Není tam prostor pro chybu, jezdci tlačí až na limit. Tohle je Formule 1. Je to součást výzvy, kterou v sobě měla vždy zakódovanou. V hybridní éře jsme dlouho neviděli, aby byli všichni piloti na konci závodu fyzicky vyždímaní. Teď tomu tak je. Tvrdé závodění až na samotnou hranu je zpět. Užívám si to. Je to skvělé," lebedí si DC.

Max Vestappen a Charles Leclerc v těsném souboji v závěru závodu v Saúdské Arábii | foto: Red Bull Content Pool

Pravdou je, že nové technické regule zatím splňují přesně to, proč byly navrženy. V úvodních dvou závodech nové epochy jsme byli svědky dech beroucích bitev. Na čele i ve středu pole. Vozy za sebou dokážou jet v o poznání těsnějším závěsu než ještě loni, což je znát.

Jen připomeňme, že další - třetí díl letošního ročníku nás čeká už tento víkend, kdy Formule 1 zavítá do australského Melbourne. Poprvé od roku 2019. Organizátoři provedli na okruhu od té doby několik změn. Ten by měl být nyní rychlejší, což by mělo přispět k lepší podívané a více možnostmi pro předjíždění. Uvidíme další díl řežby Verstappen vs. Leclerc, nebo bude o vítězství bojovat někdo další?