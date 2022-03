"Mohlo jít o jiný příběh, vinu za pomalá výjezdová kola ale bereme na sebe," kaje se Marko

Úřadující mistr světa se dvakrát snažil dřívější zastávkou "podseknout" lídra závodu s Ferrari, ani jednou mu to však nevyšlo. Na pokyn svého inženýra na to po návratu na trať netlačil, aby neomezil životnost pneumatik v pozdější fázi svého stintu. Leclerc zamířil ke svým mechanikům vždy v následujícím kole a pokaždé se vrátil před Holanďana.

"Takže už dvakrát jsem jel zlehka ve výjezdovém kole a nejsem vpředu. Už to nikdy znovu neudělám!" rozčiloval se Verstappen do rádia. Pokud by jel naplno, mohl se dostat do vedení závodu. Otázkou je, jak dlouho by v něm vydržel vzhledem k vyšší rychlosti Ferrari.

Za pokus to nicméně stálo. Odborný poradce Red Bullu Helmut Marko to ví a bere bere chybu na svá bedra: "Maxovi bylo řečeno, aby se během výjezdových kol držel zpět. Pokud by jel normální rychlostí, byl by před Leclercem. A když jste vpředu, jde o zcela jiný příběh."

"Jenže naše degradace pneumatik byla neuvěřitelně vyšší než u Ferrari a výkon jejich motoru byl také velmi působivý. Ale i tak, kdyby byl Max před Leclercem, možná by šlo o jiný příběh," přemýšlí Marko o alternativním průběhu Velké ceny Bahrajnu.

Motor racing can be brutal, but we'll come back fighting in Jeddah 👊 pic.twitter.com/cG0ZSBcXrz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 21, 2022

Bylo pomalé výjezdové kolo Verstappena chybou samotného jezdce nebo Red Bullu? "Bylo to celé strategii z naší strany. Čili šlo o naši chybu, nikoliv o Maxovu," odpovídá 78letý Rakušan.

Podle šéfa týmu Christiana Hornera to je vždy o kompromisu, jak moc na pneumatiky tlačit v úvodním stintu, soupeř měl podle něj nicméně stejně navrch.

"Problémem je vždy rovnováha - cokoliv si vezmete z pneumatik v úvodu stintu, o to přicházíte později. Myslím, že jsme podcenili podseknutí, ale Ferrari mělo takovou rychlost, že i kdybychom získali tu pozici na dráze, tak by nás předjeli. Nám zkrátka ta rychlost scházela," uznává Horner.

Verstappen nakonec do cíle stejně nedojel, stejně jako Sergio Pérez s druhým Red Bullem. Oba zastavila závada v palivovém systému, rakouský tým tak odjel ze Sáchíru ke svému velkému zklamání zcela s prázdnou.