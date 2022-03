Leclerc popisuje svou úspěšnou taktiku k poražení Verstappena v Bahrajnu

Oba piloti si v boji o vítězství několikrát vyměnili pozice: Holanďan předjížděl díky systému pro snížení odporu (DRS) v první zatáčce, pilot Ferrari mu to ale při brzdění do zatáčky č. 4, také s přispěním DRS, oplácel a dostával se zpět na první místo.

Verstappen na soupeře nedokázal najít recept ani prostřednictvím strategie, když dřívější zastávkou usiloval o "podseknutí" soupeře, Red Bull tento efekt přecenil. Jeho pilot dostal pokyn, aby pneumatiky po návratu na dráhu šetřil, jelikož ty se pak odměňují lepší výkonností v závěru stintů, kromě toho jej omezovaly i přehřívající se brzdy.

Max se rozčiloval, že pokud by jel naplno, byl by před Leclercem. Jenže zbytečně. Zkrátka ani to by mu nepomohlo: Ferrari mělo v závodě lepší rychlost a stejně by skončilo před ním. Páteční propočty inženýrů týkající se tempa byly nepřesné.

Start Velké ceny Bahrajnu: Verstappen v sendviči Ferrari | foto: Pirelli

"Následoval jsem jej pouze do zatáčky č. 2, byl jsem za ním pouze jednu zatáčku, poté jsem Maxe znovu předjel před zatáčkou č. 4. Bylo to těžké, ale přesto krásné. Bylo to na hraně, tvrdé závodění, ale vždy jsme si nechali místo, což bylo hezké," pochvaluje si Leclerc včerejší souboje.

"Jízda za ním zatáčkou č. 2 byla předvídatelnější, než jsem čekal nebo než jsem prožíval loni, takže to bylo dobré. Vždy to však bylo velmi těsné. Pokaždé jsem se snažil do 1. zatáčky brzdit velmi brzy, abych získal DRS pro zatáčku č. 4. A fungovalo to třikrát po sobě, takže jsem si dokázal udržovat své vedení," popisuje pilot Ferrari svou taktiku.

"Bylo to zároveň velmi těžké, protože jsem se hodně trápil se svým energetickým systémem a musel jsem ho také šetřit. Po třetím kole předjíždění jsem už s ním ale byl v lepším provozním rámci a mohl jsem na to opět tlačit, abych si vyjel trochu náskok a řídil svůj závod," dodává Leclerc.

Pneumatikové strategie GP Bahrajnu 2022 | zdroj: Pirelli

Cílem projel před svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem, zatímco nešťastný Verstappen skončil v garáži kvůli kavitaci paliva - nový benzín s 10% podílem etanolu je provozován při vyšších teplotách a Red Bull neměl v závěru předsezónní testů kvůli vyhodnocování nových bočnic čas na řádnou závodní simulaci, v níž by odhalil potíže způsobené odpařováním paliva a jeho sběrem z téměř prázdné nádrže.