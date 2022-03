Nejrychlejší kola v Bahrajnu: Leclerc s velkým náskokem, vysoko Alfa Romeo i Haas

Monačan s Ferrari byl o téměř 9 desetin sekundy rychlejší než úřadující mistr světa. Za nimi se na třetím a čtvrtém místě seřadili jejich týmoví kolegové Sainz s Pérezem, jenž závod nedokončil ze stejného důvodu.

Třetí nejrychlejší vůz má Mercedes, který tak potvrdil, že na špici ztrácí. Nejblíže velkým týmům skončili Bottas s Alfou Romeo a Magnussen, jenž prožívá neuvěřitelný návrat s Haasem.

#F1 #BahrainGP Race Best sectors 📊: Clean sweep by @Charles_Leclerc , #Perez ahead of #Verstappen pic.twitter.com/JYhDImR2ax

#F1 #BahrainGP Race Max. speeds & Speed trap 📊:

- #Verstappen powered by #Honda reached 327.9kph, #Mercedes Norris 2.9kph slower, #Ferrari Zhou 3.3kph slower, #Alpine Ocon 3.6kph off

- #Leclerc (302.6kph) without DRS whole race

- #Ferrari PU seems to be most powerful pic.twitter.com/nLQt4c1zzr