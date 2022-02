Norris hodnotí chování nového, popisuje největší rozdíl proti loňsku. McLaren na časy nehledí

"Jsem opravdu rád, že jsem se vrátil za volant. Je to příjemné opět sedět v autě a tlačit na limit. Pro mě to je příjemné zvykat si na tohle nové auto, protože jsem po celou svou F1 kariéru jezdil za stejných pravidel," popisuje Norris, který včera zajel v Katalánsku kolo za 1:19,568 min - o půl sekundy rychleji než druhý Leclerc s Ferrari. Použil k tomu ovšem měkčí směs pneumatik než soupeři a vůz neměl natankovaný do plna.

"Je to fajn zažít změnu. Šlo o produktivní den pro tým. Získali jsme veškeré informace, které jsme chtěli. Nyní je můžeme porovnávat se simulátorem a aerodynamickým tunelem. Šlo o dobrý den a dobrý začátek testování," pokračuje mladý pilot McLarenu. Vozy se však letos chovají odlišně, jde o zcela novou generaci monopostů o hmotnosti 795 kg.

"Váha hraje obrovskou roli jen pro jízdu, jak auto reaguje. Je mnohem těžší než minulou sezónu, takže je pocitově pomalejší, trochu lenivější. Je to svým způsobem jako jet se závodním množstvím paliva loni, ale už v kvalifikačním kole. Vnímáte to při brzdění a v některých oblastech," přiznává Norris.

Lando Norris si zvyká na těžší vůz | foto: McLaren

"Výkonnost není stejná. Nemělo by to ale dlouho trvat si zvyknout. Na konci dne už si na to trochu přivyknete a připadá vám to opět skoro normální," usmívá se 22letý jezdec, jehož oranžový vůz dnes v Barceloně převezme jeho týmový kolega Daniel Ricciardo.

Technický ředitel James Key byl se středečním programem svého týmu spokojený: "Po dvou letech navrhování to bylo skvělé vidět MCL36 konečně na trati po boku všech ostatních nových vozů. Je pozoruhodné, kolik kol dnes týmy ujely vzhledem k tomu, jak moc jsou tato auta nová a kolik je třeba se toho naučit. Je to příjemné pozorovat, jak pozitivně zimní testování začalo."

"Pro nás šlo o produktivní den. Momentálně si vůbec nevšímáme časů na kolo, všechno to je o učení se a držení se našich vlastních směrů a priorit. nasbírali jsme důležitá data a hodně toho poznali. Obojí se promítne do zbytku testování a také do dalšího vývoje vozu," poznamenává technický ředitel McLarenu.

Ujetá vzdálenost 1. den testů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Stejně jako mnoho dalších jsme zpočátku vyjeli s přístroji pro měření aerodynamiky na voze, což nám poskytlo užitečná data o korelaci. Aerodynamika je tou největší věcí, která se změnila na vozech pro rok 2022, proto je důležité v rané fázi provést určitá základní výchozí měření," přibližuje Key.

"Ve zbytku dne jsme odvedli hodně práce na nastavení a průzkumu. Začínáme po krocích rozumět autu a pneumatikám. Myslím, že můžeme být spokojeni s počtem kol, které jsme dnes s Landem ujeli, a těšíme se na další den s Danielem," dodává.