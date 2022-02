ŽIVĚ z Barcelony: Předsezónní testy začínají, všechny nové vozy v akci + FOTO

Vozy na trať vyrazí v 9 h našeho času, kroužit budou s hodinovou obědovou přestávkou (13 - 14 h) až do 18 h, kdy vám přineseme závěrečný souhrn i s časy.

Nechybí žádná stáj, za volantem se dnes představí tito piloti:

- Alfa Romeo: Robert Kubica (dopoledne) / Valtteri Bottas

- AlphaTauri: Juki Cunoda

- Alpine: Fernando Alonso

- Aston Martin: Sebastian Vettel (dopoledne) / Lance Stroll (odpoledne)

- Ferrari: Carlos Sainz (dopoledne) / Charles Leclerc (odpoledne)

- Haas: Nikita Mazepin (dopoledne) / Mick Schumacher (odpoledne)

- McLaren: Lando Norris

- Mercedes: George Russell (dopoledne) / Lewis Hamilton (odpoledne)

- Red Bull: Max Verstappen

- Williams: Nicholas Latifi (dopoledne) / Alexander Albon (odpoledne)

Časy 1. dne testů (10:00 hod)



Průběh dne:

10:05 Hamilton sleduje výjezd z boxů svého nového týmového kolegy:

9:55 Registrujeme nejrychlejší čas Leclerca na C2 pneumatikách: 1:21,178 min. Za ním se řadí Cunoda (1:22,692), Verstappen (1:23,038), Alonso (1:23,317), Vettel (1:25,007) a Russell (1:25,548).

9:50 Jak během testování rozlišit různé směsi pneumatik? To prozrazuje obrázek níže. Pirelli přivezlo pět druhů hladkých pneumatik (nejměkčí C5, nejtvrdší C1), intermediálky a pneumatiky do deště. Každý tým dostane 30 sad hladkých, 3 sady intermediálek a 3 sady pneumatik do deště

Směsi pneumatik pro předsezónní testy - jak je rozlišit | zdroj: Pirelli

Týmy mohou slicky zahřívat maximálně na 70 °C. Předepsány jsou minimální tlaky (vpředu 21,5 psi, vzadu 18 psi) i odklon (-3,25 ° vpředu a -1,75 ° vzadu).

9:45 Po menším zdržení konečně opouští garáž také Schumacher s Haasem VF-22.

9:40 Red Bull je po McLarenu dalším týmem, který zvolil přední pull-rod zavěšení. Bočnice má nejagresivnější, podseknuté bočnice. Přední křídlo je spojeno s nosem druhým prvkem, u ostatních prvním prvkem (hlavním profilem).

Max Verstappen s Red Bullem RB18 v plné parádě | foto: Red Bull Racing

9:33 Do čela se nám mezitím posunuli piloti Hondy: 1. Verstappen (1:23,524), 2. Cunoda (1:23,914), 3. Vettel se stylovým časem (1:25,007), 4. Russell (1:25,548), 5. Leclerc (1:35,600).

9:30 Alfa Romeo se stále nevybarvila, jezdí v kamufláži. Oficiální prezentaci plánuje až na neděli 27. února.

9:25 Týmy se dnes budou snažit ujet co nejvíce kol, opravdu potřebují maximálně využít příležitost a poznat zcela nová auta, obzvlášť kvůli špatné předpovědi na pátek. K dispozici budou mít sice ještě jeden třídenní test v Bahrajnu příští měsíc, ale ten je plánován pouze týden před prvním závodem, tudíž již nezbude moc času na nápravu větších problémů. Slabiny musí odhalit již nyní v Barceloně, pokud chtějí sezónu zahájit konkurenceschopně.

9:20 Instalační kolo má za sebou už také Alonso. Jde o jeho 20. předsezónní test.

9:15 O Red Bull je zájem. I když všechny týmy již absolvovaly soukromý test věnovaný systémovým kontrolám, rakouskému týmu moc snímků neuniklo. Nyní jej můžeme konečně blíže prozkoumat.

Pohled na Red Bull RB18 shora | zdroj: Formula1.com

9:12 Mercedes se dostává na 1:27,730 min, k rychlým časům to má stále daleko.

9:10 Nejrychlejší kolo má zatím na kontě Russell (1:31,781 min), následuje Verstappen (1:37,633) a Leclerc (1:51,839). Norris, Vettel, Latifi a Cunoda zamířili po instalačním okruhu do boxů.

Podlaha Red Bullu RB18 | zdroj: Albert Fabrega

9:04 McLaren se jako první objevil na dráze, následuje jej Russell s Mercedesem, poté Vettel, Leclerc, Verstappen a Latifi.

9:00 V boxové uličce je první den obvykle spousta novinářů, fotografů a televizních štábů. Tentokrát ale F1 rozhodla, že se první předsezónní test odbude za zavřenými dveřmi a bez přístupné živé časomíry. Budeme se vám snažit zprostředkovat alespoň to nejdůležitější z testů.