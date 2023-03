McLaren věří ve velký pokrok během sezóny, novinky vypadají slibně. Proč došlo k propadu výkonnosti?

Stáj z Wokingu zahájila sezónu mizerně, když ani jeden z jejich pilotů nedosáhl na body, navíc oba bojovali s technickými problémy. Oscar Piastri musel odstoupit v první polovině Velké ceny Bahrajnu po problémech s elektronikou, Lando Norris musel pravidelně do boxů kvůli potížím s tlakem motoru.



McLaren neztrácí optimismus, chystá velké zlepšení

Britský pilot nicméně věří, že jeho tým dokáže napodobit pokrok, který letos předvedl Aston Martin a zlepšit vůz MCL60: "Z velké části to lze zvládnout. Viděli jsme, jak velký posun udělal meziročně Aston Martin a jak velký pokrok předvedlo Ferrari mezi roky 2021 a 2022."

"Vím, že k oběma došlo mimo sezónu, kdy je větší potenciál pro velké změny, ale není důvod, proč by nešlo 50 nebo 75 % z toho zvládnout během sezóny," domnívá se 23letý jezdec, který s McLarenem nastupuje již pátou sezónu.

Podle jeho šéfa Andrea Stelly na to mají: "Myslím, že s úrovní talentu a možnostem, který už v McLarenu máme, se z toho můžeme dostat a předehnat ostatní týmy ve vývoji."

Oscar Piastri s vozem MCL60 během předsezónních testů v Bahrajnu | foto: Pirelli

"To, co teď pozorujeme ve vývoji, je velmi živé auto, pokud jde o vývoj. Jsou na něm oblasti, které dokážou vytvářet slušnou míru přítlaku," pochvaluje si připravované novinky, které by měli nasadit ve Velké ceně Ázerbájdžánu na konci dubna.

"Jak jsem už řekl, nebyly připraveny včas, aby se objevily na prvotní specifikaci vozu, ale tohle auto se bude vyvíjet v podstatě závod od závodu s velkými vylepšeními, která přijdou, řekl bych, kolem čtvrtého závodu," upřesňuje Stella.



Proč došlo k propadu?

Velké potíže McLarenu způsobila loňská pozdní úprava pravidel, konkrétně zvýšení okrajů podlahy o 15 mm kvůli snížení citlivosti nové generace monopostů na poskakování, s čímž některé týmy loni hodně bojovaly - hodně to bylo patrné například u Mercedesu.

McLaren ve srovnání se soupeři hodně ztratil | foto: Formula1.com

Ve Wokingu už přitom měli z velké části hotový vůz pro rok 2023, jeho přepracování pro Bahrajn místo velkého pokroku nedokázali stihnout. "15 mm se zdá být velmi malým rozdílem, ale tyto podlahy jsou ohromně, neuvěřitelně citlivé. Podívejte se na to, kolik přítlaku generují, je obrovský. Když jsme tedy upravili naše auto, ztratili jsme mnohem víc, než jsme čekali. Zdá se, že to postihuje různé týmy různým způsobem. A do určité míry se to týká geometrie okrajů podlahy, s níž po celou dobu jezdíte," vysvětluje James Key.

"Na nás to mělo obrovský vliv. A když jsme se z toho snažili dostat, bylo to zřejmě někdy v září, tak jsme přišli na to, že to nefunguje. Vlastně jsme museli úplně změnit směr u těchto geometrií. To je velká změna, protože jde o hodně velké a komplexní projekty. Očividně se ztráta nedala dostat snadno zpět, museli jsme docela pozdě změnit směr," lituje technický ředitel McLarenu.

"Vedlo to ke kompletně překopanému přístupu v této části auta. A chvíli trvá, než tyto věci vyvinete. Snažili jsme se to stihnout pro první závod, ale řešení nebylo dostatečně vyspělé. Mohlo fungovat o něco lépe, jenž u těchto podlah musíte udržet stabilitu, dobrou korelaci a všechno ostatní, abyste zajistili, že auto bude fungovat - a to bylo pro první závod trochu riskantní," dodává Key.