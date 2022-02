Bottas Russelovi nevěří: Hamiltona ve stejném autě nikdo neporazí, říká.

Russell má za sebou skvělé roky u Williamsu. Robert Kubica ani Nicholas Latifi proti němu neuspěli. Ba co víc, oba odešli z vzájemného souboje s pořádnou nakládačkou. Není se tak co divit, že Russell získal nálepku vycházející hvězdy budoucnosti. Mnozí mu prorokují brzký mistrovský titul. Valtteri Bottas ale taková očekávání krotí. Podle něj zažije Russell teprve teď tu "skutečnou realitu". Souboj proti Hamiltonovi mladíka podle Bottase pořádně prověří. A nutno říct, že novopečený jezdec Alfy Romeo Russellovi moc šancí nedává.

„Nevěřím, že někdo v blízké budoucnosti ve stejném autě Lewise porazí. George vypadá slibně, u Williamsu jezdil skvěle, ale tohle není jen tak. Lewis je úžasný. Už jsem zkoušel ho porazit, ale konstantně se mi to nikdy nedařilo. Vím, o čem mluvím," hlásí Bottas.

Valtteri Bottas gratuluje Lewisovi Hamiltonovi k vítězství v závodě v Barceloně | foto: Mercedes AMG F1 Team

A v čem je podle Valtteriho největší Lewisova přednost? „Je velmi konzistentní. Spousta jezdců má dobré a špatné dny. Vždycky máte formu, která se určitým způsobem vyvíjí, ale Lewis je výborný i když má zrovna horší den. Zároveň umí skvěle pracovat s pneumatikami. Tahle jeho schopnost je až výjimečná," popisuje Bottas.

Valtteri je proto při zpětném pohledu rád za vítězství, kterých u Mercedesu dosáhl. Nebylo jich sice mnoho, k mistrovskému titulu se nikdy nepřiblížil, ale ve světle výše zmíněného jde o to cennější triumfy. „Lewis vkládá do všeho strašně moc úsilí. To spousta lidí nevidí. Když se tohle úsilí spojí s jeho talentem, tak je fakt hodně těžké ho porazit. Moc si vážím těch závodů, kdy jsem to dokázal. Občas jsem měl dost dobrý den a stačilo to, ale nebylo to natolik dobré, abych ho porážel pravidelně."