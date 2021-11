Stewart i Massa přejí Verstappenovi. F1 potřebuje změnu, shodují se

Holanďan zvýšil po závodě v Mexiku svůj náskok na čele šampionátu na devatenáct bodů, což už je solidní porce, když si uvědomíme, že pokud se nestane nic výjimečného, rozdělí si první a druhé místo ve zbylých GP právě dva adepti na titul mistra světa. Ostatní stáje už totiž své vozy nevyvíjí a právě kvůli tomu jsou jejich piloti odsouzeni do role pozorovatelů.

Zdá se tedy, že Red Bull má všechny trumfy ve svých rukou. Monopost rakouské stáje je letos špičkový, navíc mu drží i spolehlivost, což nebylo během uplynulých let pravidlem. Je jasné, že poprvé v hybridní éře Formule 1 jsme opravdu blízko tomu, že jezdecký, ale ani konstruktérský šampionát neovládne Mercedes.

Lewis Hamilton a Max Verstappen v závodě v americkém Austinu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Tak trochu to připomíná situaci z roku 2005, kdy všichni (až na fanoušky Ferrari) přáli Fernandu Alonsovi a Kimi Raikkonenovi. Po letech dominance červených vozů už prostě byla potřeba změna. Nyní je to podobné, což vnímají Stewart i Massa.

„Jsme ve fázi, kdy už všichni potřebujeme změnu, My i diváci, Formule 1 potřebuje nového krále. Myslím si, že Max vyhraje. Red Bull je ve formě a oni jsou tým, který navíc umí vyhrávat. I pro Lewise by vlastně bylo dobře, kdyby prohrál, pak by ho čekala o to větší výzva, aby se na vrchol znovu dostal," myslí si létající Skot.

„Nebaví mě, když vyhrává pořád jeden a ten samý. Chci vidět vyhrát někoho nového. Max si titul nepochybně zaslouží, doufám, že to zvládne. Má na to," doplňuje Massa.