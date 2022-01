"Byl skvělý!" Šéf Aston Martinu po sezóně 2021 chválí Vettela, který předjel nejvíce soupeřů

Loni prožil Vettel u Ferrari mizernou sezónu a v Maranellu o něj ztratili zájem, německý pilot si před letošní sezónou našel místo u Aston Martinu (bývalý Racing Point), kde si zvykal nejen na nové auto, ale také na novou pohonnou jednotku.

Čtyřnásobný mistr světa svou nejlepší éru ve Formuli 1 prožil v letech 2010 - 2013 s Red Bullem, kdy ani jednou nenašel přemožitele. Letos ale nasbíral jen 43 bodů a mezi jezdci skončil až na 12. místě, těsně před svým týmovým kolegou Lancem Strollem. Nejlepšího výsledku zaznamenal letos v Ázerbájdžánu, kde skončil druhý.

Vedení si jeho výkonu cení: "Byl skvělý. Je to poctivý chlap - tvrdě pracuje, má skvělou pracovní morálku, nenechává kámen na kameni. Inženýři s ním rádi pracují, mechanici jej milují jako člověka, je zkrátka upřímný kluk. A to má dalekosáhlé dopady v životě," popisuje Szafnauer.

Sebastian Vettel ve smyku v klopené zatáčce v Holandsku, vyhýbá se mu Valtteri Bottas s Mercedesem | foto: Valtteri Bottas

"Znám ho 15 let. Všichni o něm hovoří stejným způsobem jako já teď. Nebyl jsem překvapený, přesto mě potěšilo, že svými skutky potvrdil to, co jsem si myslel," pokračuje šéf Aston Martinu, který letos mezi konstruktéry obsadil až 7. příčku, zatímco loni byl čtvrtý.

Vettel přitom do sezóny vstoupil špatně, v prvních čtyřech velkých cenách se dostal maximálně na 13. pozici. Zlepšení přišlo až v Monaku, kde dojel pátý. "Trvalo mu to 4 závody, než poznal nás, auto, pohonné ústrojí. Od té doby odváděl dobrou práci," komentuje 57letý rodák z rumunského Semlacu.

"Myslím, že jeho největší předností jakožto závodního jezdce je zkrátka neúnavná práce na dalším a dalším zrychlování. Dělá to dokonce i v závodech. Po startu sleduje ostatní, jaké volí stopy, a v dalším průběhu zkouší zrychlit, více šetřit pneumatiky nebo udělat cokoliv, co musíte. Pro mě to je jeho nejlepší stránkou," chválí Szafnauer.

Sebastian Vettel si v sezóně 2021 připsal nejvíce předjetí | zdroj: Formula1.com

Vettel sice nejezdil letos příliš konzistentně, na jeho obranu je však třeba dodat, že neměl k dispozici tu nejlepší techniku. Na vůz AMR21 těžce dopadla změna pravidel v oblasti podlahy a tým měl omezené prostředky na jeho další úpravy a vývoj.

Německý jezdec přesto na jedno prvenství dosáhl: stal se nejlepším 'předjížděčem,' když během roku na dráze úspěšně zdolal 132 soupeřů. Nejblíže mu v této statistice byl Fernando Alonso, jenž zaznamenal o 4 předjížděcí manévry méně. Dlužno říci, že takových čísel by piloti startující z předních pozic na roštu sotva mohli dosáhnout.