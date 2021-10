Aston Martin oznámil, s kým bude v F1 závodit v sezóně 2022. Přiznává zklamání

"Lance i Sebastian se oba stali nedílnou součástí týmu Aston Martin Formule 1. Těšíme se na novou éru F1 pod vedením našich dvou pilotů," potvrzuje stáj sídlící v Silverstone ve svém nejnovějším oznámení. To, že k němu došlo až nyní, vysvětluje vyjednáváním o určitých klauzulích ve smlouvách jezdců.

"Opravdu se těším na závodění s novou generací vozů F1. Jejich vzhled je velmi odlišný a nová technická pravidla by nám měla poskytnout auta, s nimiž by se mělo dát závodit těsněji než nyní. Více vzrušení ze závodění bude skvělé pro jezdce i fanoušky," uvádí Vettel, jenž letos dojel dvakrát na pódium - o to druhé umístění ale v Maďarsku přišel, kdy mu v nádrži nezůstalo dostatek paliva a byl diskvalifikován.

"Změny jsou tak velké, že všechny týmy budou znovu začínat. Pro nás v Aston Martinu tedy půjde o skvělou příležitost. Věřím v sílu našeho nově rostoucího týmu a už se na rok 2022 těším," pokračuje čtyřnásobný mistr světa, jenž přišel před letošní sezónou jako posila z Ferrari.

Racing Pointu se po přejmenování na Aston Martin přilákal další sponzory - patří mezi ně Altair, Bombardier, Condeco, Crypto.com, Ebb3, JCB, Replay, SentinelOne, Socios.com, TikTok, UPS Direct či VoIP Unlimited | foto: Aston Martin Racing

Jeho týmový kolega Lance Stroll říká: "Příští sezóna se Sebastianem Vettelem po mém boku bude mou šestou ve Formuli 1. V tomto Aston Martin týmu jsme zahájili společnou kampaň a moc se těším na pokračování naší cesty příští rok."

"Letos jsme nedosáhli to, co jsme si vytyčili. Ale jen to zesílilo náš hlad a touhu po úspěchu v příštím roce. Nyní s prestiží a podporou Aston Martinu a se skvělými sponzory, které taková prestižní značka přitáhla, jsme v dobré pozici pro zlepšení naší výkonnosti v sezóně 2022," věří Lance, syn majitele týmu Lawrence Strolla.

Aston Martinu patří v letošním šampionátu s 59 body až sedmá příčka za AlphouTauri (bývalé Toro Rosso), Alpine (bývalý Renault), Ferrari i McLarenem. Na tu klesl po loňské úspěšném boji ze čtvrtého místa (na to se ze třetího místa bývalý Racing Point propadl po penalizaci kvůli kopírování dílů mistrovského Mercedesu). Cílem sice bylo pokračovat v boji na špici středu pole za Mercedesy a Red Bully, místo toho však přišlo zklamání z výkonnostního propadu, kterému nezabránil ani příchod zkušeného Vettela se čtyřmi tituly. Bude mít v příštím roce na pódia?