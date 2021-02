U Aston Martinu panuje z Vettela nadšení. Ke komu ho přirovnal Szafnauer?

Sebastian Vettel změnil po šesti letech tým, když se z Ferrari vydal do Aston Martinu. Čtyřnásobný mistr světa se bude ve stáji Lawrence Strolla snažit nalézt svou zašlou slávu, která utrpěla během posledních dvou let nemalé šrámy. Zejména loni byly výkony zkušeného Němce tristní. Doslova. Chvíli to dokonce vypadalo, že Vettel ukončí kariéru, k tomu ale nakonec nedošlo.

Teď je třiatřicetiletý závodník připraven na novou výzvu. Aston Martin chce svůj tým vystavět právě kolem Vettela a je potřeba říci, že začátek nového vztahu vypadá harmonicky, jak potvrzuje šéf týmu Otmar Szafnauer.

„Už jsme spolu začali spolupracovat a můžu vám říct, že zatím panuje nadšení. Je to jako kdybychom měli za volantem inženýra, jeho hlad po vědomostech je enormní, to nasazení a morálka, přesně to jsme od Seba očekávali. On už je ve Formuli 1 dlouho, za takovou dobu nemůžete zapomenout, jak jezdit rychle a jak spolupracovat s týmem," praví Szafnauer.

Sebastian Vettel v rámci třetího dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

A pokračuje, „Do našeho týmu přinesl nový náhled na věci a zkušenosti. Je to typ člověka, který chce vědět úplně všechno. Jeho spolupráce s týmem je už teď na velmi dobré úrovni."

O tom, zda Vettel naváže na své dřívější dobré výkony se však rozhodne až na trati. Můžete si být jisti, že mladý a ambiciózní Vettelův kolega Lance Stroll se bude chtít proti slavnějšímu parťákovi vytáhnout. Z pohledu Seba tak půjde o tvrdý oříšek, který nebude snadné překousnout. Někteří dokonce predikují opakování scénáře z posledních dvou let u Ferrari, kdy si na čtyřnásobného mistra světa vyšlápnul mladičký Leclerc.

Jak to nakonec dopadne?