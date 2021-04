Vettel se do toho dostává, tvrdí Szafnauer. Kde je největší slabina AMR21?

Aston Martin zažívá těžký vstup do sezony, tmavě zelený vůz doplatil na nová pravidla, která jej zpomalila víc než konkurenci. Není bez zajímavosti, že stáj právě takový scénář očekávala - z jejího pohledu proto nejde o žádné překvapení.

Na mizernou kvalitu závodního materiálu přirozeně doplácí oba piloti. Situace Sebastiana Vettela je o to horší, že on si musí zvykat na úplně novou koncepci monopostu, což ho v kombinaci s minimem předsezónního testování postavilo do velmi nevýhodné pozice.

Šéf Aston Martinu Otmar Szafnauer ale věří, že se Vettelova výkonnost začíná zlepšovat. Důkazem je prý Vettelovo závodní tempo na Imole, které bylo podle Szafnauera obzvláště na suchých pneumatikách solidní.

Sebastian Vettel - závod na Imole | foto: Aston Martin

„Sebovo tempo v Imole bylo na suchých pneumatikách velmi slušné, myslím, že to ukazuje, že se začíná blížit k bodu, kdy bude z auta dostávat maximum. Filozofie našeho vozu je pro něj úplně nová, takže to chce nějaký čas. Checo Pérez mi po přestupu k Red Bullu řekl totéž," popisuje Szafnauer.

Lídra Aston Martinu mrzí nespolehlivost při předsezónních testech, kvůli ní se Vettel zařadil do skupinky jezdců, kteří toho během zmíněných tří dnů najezdili nejméně. „Naše nespolehlivost při testech mě štve. Moc jsme mu to neusnadnili. Kdyby nemusel značnou část programu stát v garáži, myslím, že by dnes byl jinde."

A kde je podle Szafnauera největší slabina letošního AMR21? „Musíme vylepšit tempo na jedno kolo, neboť se zdá, že při jízdě na dlouhou vzdálenost jsme na tom líp."