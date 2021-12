Odvolání jsme nepodali, ale záležitost ještě není uzavřená, zní z tábora Mercedesu

Názory z řad odborníků zabývajících se Formulí 1 se domnívají, že je správný přístup Mercedesu, jenž se proti výsledku nebude odvolávat a jako šampiona 2021 uzná Maxe Verstappena. Je totiž důležité si připomenout, že stížnosti a protesty Mercedesu nebyly namířeny ani proti pilotovi a Red Bullu. Holanďan a jeho tým se nijak neprovinili, nedopustili se žádného přestupku.

Mercedes cítí pochybení ze strany FIA a rovněž ředitele závodu Michaela Masiho - ten dle názoru zástupců závodního oddělení automobilky ze Stuttgartu absolutně nezvládl konec závodu. Pravidla byla přizpůsobena k zavedení režimu zelených vlajek, ovšem bojovali proti sobě jen dva vedoucí piloti na trati. Všechny ostatní v závodě to vyloučilo z možnosti se jakkoli zapojit a nešlo v žádném případě o pouhou smůlu - nýbrž o rozhodnutí jednoho muže, ovšem v rozporu s tím, co říkají pravidla.

K Red Bullu cítí Wolff respekt | foto: Red Bull Content Pool

Nabízí se otázka - byl Masi pod tlakem shora? Zatím to není jasné, ale nelze vyloučit, že časem se to fanoušci F1 dozvědí. Toto Wolff se ve čtvrtek poprvé postavil před zástupce sedmé velmoci a objasnil jim přístup nejen svůj, ale i celého týmu.

"Nemám zájem o rozhovor s Michaelem Masim. Rozhodnutí, která v Abú Dhabí přijal v posledních čtyřech minutách závodu, připravila Lewise Hamiltona o zasloužený titul šampiona. V posledních čtyřech závodech předvedl bezchybný výkon - v Abú Dhabí od začátku nedělního závodu měl suverénní náskok. Uspěl na startu a nikdy o vedení nepřišel. Okrást ho o vítězství v posledním kole je nepřijatelné. To je důvod, proč z hlediska profesionálního i osobního nemohu... moje hodnoty, můj smysl pro integritu se zkrátka neslučují s rozhodnutím, které bylo v neděli učiněno a je na FIA, aby rozhodla, co dál - jak se podobným záležitostem vyhnout!" uvedl Toto Wolff.

"S úspěchem Maxe a Red Bullu v mistrovství nemám problém, ostatně celá situace s nimi nemá nic společného. Max je důstojný šampión, jeho výkony jsou výjimečné a Red Bull považuji za nelítostného konkurenta, k lidem, kteří u něj pracují, mám obrovský respekt. Celá záležitost s nimi nemá nic společného. Rád bych tu seděl a vyhnul se všem diskusím o škodách, které byly ve sportu způsobeny nespravedlivým, nesportovním a nekorektním rozhodováním v neděli během závodu. Je na FIA, aby s tím něco udělala, v posledních dnech jsme s ní vedli přínosný dialog a věřím, že ve spolupráci s ostatními týmy zformulujeme správná rozhodnutí a kroky, abychom se podobnému scénáři v budoucnu vyhnuli," pokračoval Wolff ve značně odlišném duchu než dr. Helmut Marko, jenž použil na adresu Wolffa poněkud negentlemanský termín.

Max Verstappen a Red Bull si podle Wolffa titul zasloužili | foto: FIA

Šéf Mercedesu v této souvislosti připomněl loňskou Grand Prix Eifelu - tam Masi vysvětlil dlouhé působení safety caru na trati právě nutností umožnit všem vozům o kolo zpět předjet Mayländerův vůz a poté ještě nechat safety car na trati do konce následujícího kola, jak je určeno v pravidlech. Na tomto příkladě dokázal, že pravidla v Abú Dhabí dodržena nebyla.

Toto Wolff se však nehněvá jen a pouze na Masiho. "Věřím, že tento případ je hodně zásadní, když se na něj podíváte z právní stránky a posuzoval by se u běžného soudu, bylo by téměř jisté, že bychom vyhráli. Problémem ICA (Mezinárodní odvolací soud) je jeho strukturalizace. FIA opravdu nemůže střílet do vlastní branky. Je rozdíl mezi tím mít pravdu a dosáhnout spravedlnosti. Plyne z toho ponaučení a je třeba se zabývat tím, jak v budoucnu zajistit, aby v podobných situacích byla přijímána správná rozhodnutí, verdikt sportovních komisařů odpovídal předpisům a soudy, ať už se jedná o ICA nebo CAS (Sportovní arbitrážní soud), jenž není v současnosti součástí legislativy, mohly posuzovat danou věc způsobem spravedlivým a neutrálním pro každého účastníka," navrhuje Wolff.

Jak se světová média shodují, je zjevné, že Wolff nemá v současné chvíli zájem, aby byl Verstappen zbaven titulu - ten si podle něj plně zaslouží - a nijak není rozladěn tím, co udělal Red Bull. Možná to tedy působí, že protesty a případné odvolání bylo chybou, ale jaký byste volili způsob vy, kdybyste se domnívali, že vás rozhodnutí během závodu připravilo o vítězství nejen v závodě, ale i v šampionátu?

FIA musí jednat, chaos je třeba vymýtit | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Není těžké si představit, jak bylo těžké nejen pro Lewise, ale pro celý tým, být konfrontováni s rozhodnutím, které takto rozhodlo o výsledku mistrovství. Ovšem ani Mercedes, ani Hamilton nechtějí vyhrát titul v soudní síni. Na druhou stranu na nás byla v neděli spáchána křivda, a to nebyl jen případ špatného výkladu, bylo to velmi vágní nakládání s pravidly, které Lewise zcela vyřadilo ze hry. Pro nás i pro něj bylo velmi těžké rozhodnutí o stažení odvolání, protože onu křivdu cítíme. A hluboce věříme, že ve formuli 1, vrcholu motoristických závodů, jde o jeden z nejdůležitějších sportovních počinů na světě. Moje duše i mé srdce cítí, že se mělo jednat o správné posouzení - jak jsem uvedl, po právní stránce bychom byli v právu, ale také jsem řekl, že je rozdíl mezi tím mít pravdu a dosáhnout spravedlnosti," nadále vysvětloval Wolff.

Zůstáváme, zní z tábora Mercedesu

Po kontroverzním závěru šampionátu se dokonce ozvaly hlasy, zda Mercedes a roztrpčený Hamilton Formuli 1 neopustí. Jiná skupina odborníků naopak předpokládá, že setrvání na "místě činu" bude ze strany týmu a exmistra světa na FIA vyvíjen patřičný nátlak, aby celou situaci podrobila důkladné analýze a zajistila, aby se podobný případ neopakoval.

"Chci věřit, že komise nebude jenom mluvit, ale čekám od ní i činy, a za ně musí přijmout odpovědnost. Nemohli bychom pokračovat s účasti v oblasti, která má být především sportem a až potom zábavou, nikoli naopak. Nemůžeme být rukojmím na základě ad hoc rozhodnutí v jakékoli oblasti - technické či sportovní, proto je třeba ještě před začátkem sezóny zavést jasná opatření, aby nejen každý pilot a tým, ale i fanoušek věděl, co je a co není povoleno," uzavřel své prohlášení Toto Wolff. Nehodlá na celém případu nijak participovat, jenom požaduje, aby celá věc nějak tiše neusnula.