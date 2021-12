"S Hornerem jsme to přehnali, komunikace s ředitelem závodů by měla být zakázána," uznává Wolff

Roli ředitele závodu po úmrtí Charlieho Whitinga ve Formuli 1 plní Michael Masi. Představuje jediný bod zvukového spojení mezi boxovou zídkou a řízením závodů, pokud se po startu objeví potřeba komunikace.

Letos došlo v F1 k zajímavé dohodě s FIA, že do televizního vysílání budou zařazovány výměny názorů mezi týmy a Masim, což fanouškům umožní nahlédnout pod pokličku.

Díky tomu jsme si mohli vyslechnout zajímavé rozhovory ze zákulisí přímo v průběhu přenosů, když se pro své týmy snažili něco vyjednat šéfové týmů Horner s Wolffem či jejich sportovní ředitelé Jonathan Wheatley a Ron Meadows včetně snahy ovlivnit rozhodování komisařů v závěrečné fázi Velké ceny Abú Zabí.

Horner například volal po tom, aby jezdcům o kolo zpět bylo umožněno předjet safety car a dostat se do stejného kola s vítězem, zatímco Wolff byl proti, přičemž před tím prosil Masiho, aby zpomalovací vůz vedení závodu vůbec nepoužívalo.

Christian Horner a Toto Wolff ve vzájemném rozhovoru | foto: Red Bull Content Pool

Šéf F1 Ross Brawn po závodě uvedl, že by šéfové týmů po těchto událostech neměli mít možnost hovořit s ředitelstvím závodu. "Souhlasím s Rossem. Zároveň ale kvůli tomu obviňuji jej i sebe, protože jsme oba byli při rozhodování o poskytnutí větší části radiokomunikace televizním společnostem v zájmu transparence a pobavení fanoušků," říká Wolff.

"Ale myslím, že jsme to přehnali. Musím se chytnout za nos, i Christian. Dostali jsme možnost hovořit přímo s ředitelem závodu, a protože jsme tak vehementně bojovali za zájmy svých týmů, tak jsme všichni překročili hranici. Určitě to patří k letošním selháním, že to ředitel závodů neměl jednoduché kvůli tlaku ze strany šéfů týmů, to je jasné," uznává Wolff.

"Musíme udělat krok zpět. Šéfové týmů by podle mě neměli přímo hovořit s ředitelem závodu, to možnost by měli mít jen sportovní ředitelé. A půjdu o krok dále: ti by neměli lobovat u ředitele závodu ani vytvářet tlak. Měli by jen poukazovat na situace, které si ředitel závodů či jeho kolegové nepovšimli. Ale ne lobovat nebo vytvářet tlak," dodává šéf Mercedesu.