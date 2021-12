Mercedes se neodvolal, svůj vůz ale k focení FIA neposkytl. Ceny za rok 2021 slavnostně předány + FOTO

Německý tým před včerejším slavnostním večerem FIA v Paříži oznámil, že se nebude odvolávat proti verdiktu komisař a výsledkům z Abú Zabí, které by mohly zpětně odebrat mistrovský titul Maxovi Verstappenovi a přiřknout ho Lewisovi Hamiltonovi.

Ten ostatně dostal ocenění v Anglii: princ Walesu mu ve středu na hradě Windsor udělil rytířský řád a 36letý jezdec může oficiálně používat titul Sir. Podle britského tisku se u Mercedesu přimlouval za to, aby odvolání nepodával.

Mercedes však odmítl poskytnout svůj monopost W12 pro slavnostní fotografování FIA, proto jej níže v galerii mezi mistrovskými vozy sezóny 2021 nenajdete. Všechny ostatní úspěšné týmy z ostatních kategorií motorsportu své stroje odeslaly. Je to škoda - rozčarování Mercedesu z vývoje posledního závodu chápu, tohle však bylo zbytečné gesto, kterým nepomohou ani F1, ani sobě. Galavečer tak ztratil trochu ze svého lesku - F1 totiž představuje špičku současného motorsportu.

Společná fotografie z galavečera FIA 2021 | foto: FIA

Dosluhující prezident FIA Jean Todt slíbil "detailní analýzu a vysvětlení všem příslušným účastníkům s ohledem na budoucnost." Uznává, že okolnosti kolem využití safety caru po havárii Nicholase Latifiho v závěru GP Abú Zabí a "související komunikace mezi závodním ředitelstvím FIA a týmy F1 vytvořily velké nedorozumění a reakce týmů F1, jezdců a fanoušků."

K předání ocenění včera večer před 800 hosty v Carrousel du Louvre v Paříži nakonec došlo. Šťastný Verstappen po převzetí trofeje řekl: "Tím, že jsem se stal mistrem světa, se mi splnil můj životní cíl. Všechno ostatní už bude bonusem. Samozřejmě, že na to budu dále tlačit a v F1 zůstanu ještě několik let."

“It’s my life goal achieved” 🏆 Max receives his Championship trophy at last nights #FIAPrizeGiving2021 ❤️ #ThePowerOfDreams



pic.twitter.com/CFXru6wOnf — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 17, 2021

"I když to je příjemný být nazýván mistrem světa, přemýšlím o dlouhé cestě a všech těch hodinách, které jsem se svým otcem strávil, abych zde mohl být. Sezóna byla dlouhá a náročná. Je to úžasné konečně dosáhnout svého cíle. Doufám, že to ještě mnohokrát zopakuji.

S Lewisem to byla neuvěřitelný bitva. Je jedním z nejlepších jezdců v historii F1. Tlačili jsme jeden na druhého. Nakonec se můžeme podívat navzájem do očí a vzájemně se respektovat, což je důležité," dodává 24letý Verstappen.

Lewis Hamilton ani Toto Wolff na galavečer nedorazili, mistrovskou trofej pro nejlepšího konstruktéra za Mercedes převzal technický ředitel James Allison, objevil se i Valtteri Bottas, jenž převzal pohár pro třetího jezdce šampionátu.

Oficiální brožura FIA: zde.



FOTOGALERIE: