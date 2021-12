"Ubohý lúzr," ulevil si Marko na adresu Wolffa

Mercedes po dojezdu vozů do cíle ihned podal dva protesty proti tomu, jak si pilot Red Bullu a vedení závodů v závěru počínali. Rakouskému týmu tím neumožnili slavit naplno.

"Bylo to hanebné, že rozhodnutí takto zdržovali. Ale vypovídá to vše o povaze ubohého lúzra," okomentoval počínání šéfa Mercedesu Helmut Marko, pravá ruka majitele Red Bullu Dietricha Mateschitze.

Překvapilo jej, že Mercedes si na poslední závod přivezl slavného právníka Paula Harrise, který po skončení předstoupil před komisaře. "My jsme závodní tým. Nemáme s sebou žádné právníky. Nepřijeli jsme sem kvůli tomu, abychom podávali protesty," uvedl mluvčí rakouského týmu.

Celebrating our fifth drivers' title in styleeeee 👑 #SimplyLovely pic.twitter.com/RgSzi3QD2F — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 12, 2021

Ve hře je stále odvolání k soudu FIA, protože komisaři na okruhu oba protesty zamítli. Podle právníku má Mercedes dobrý právní základ pro svůj případ, podle Marka by však usilování o zvrácení výsledků bylo "odporné."

Podle 78letého Marka by z toho všeho ale F1 měla vyvodit nějaké závěry: "Celý sytém by měl být znovu promyšlen. Je zapotřebí konzistence. Rozhodnutí nemůžou být jednou interpretována tak a pak onak. Pravidla musí být zjednodušena. To hlavní musí být závodění."

Nesouhlasí však s tím, že by měl být vyhozen závodní ředitel Michael Masi: "Tohle není naše práce. Ale po tolika chybách a sporných rozhodnutích je rozhodně zapotřebí něco udělat. Budeme mít nového [FIA] prezidenta a tím by měl začít."