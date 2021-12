GP SAUDSKÉ ARÁBIE: Boj na hraně i za ní pro Hamiltona, rivalové půjdou do finále téměř ze stejné pozice

Do závodu, jemuž dominovalo sucho a vyšší teploty (vzduch 29°C, trať 32°C), nastoupilo startovní pole s převahou pilotů na středně tvrdé směsi. Sám voják v poli Norris to zkusil na nejměkčí, trio Ricciardo, Sainz jr. a Vettel vyrazili na nejtvrdší směsi. Ke startu, kdy do první zatáčky musí piloti urazit nějakých 200 metrů, se upírala maximální pozornost a tentokrát ho Mercedesy zvládly na jedničku - Hamilton v čele, za ním Bottas a Verstappen si držel třetí příčku.

Hamilton na to ale netlačil, což šlo vidět z dotazu na Bottase: "Jsi spokojený s tempem Lewise?" Fin říkal, že si klidně bude udržovat o něco větší odstup.

Fernando Alonso se postupně propadal kvůli závadě hybridního systému své pohonné jednotky, navíc v 6. kole udělal chybu a následně si ho "podal" Giovinazzi. K prvnímu zvratu došlo v 10. kole, kdy Mick Schumacher okopíroval tréninkovou nehodu Leclerca v zatáčce 22 a narazil do bariéry. Na trať byl vyslán safety car, oba Mercedesy na rozdíl od Verstappena zajely do boxů pro nové tvrdé pneumatiky, které jim měly vystačit až do cíle. Kromě nich tuto variantu zvolili ještě Stroll, Pérez, Gasly, Norris, Alonso a Leclerc.

SAFETY CAR (LAP 10/50)



Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out



He reports he is okay over the radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Holanďan získal pozici na dráze, ostatně neměl ani jinou možnost - pokud by zajel k mechanikům, vyjel by opět jako třetí. Jenže ředitelství závodu po debatách ve 13. kole vyvěsilo červené vlajky a závod byl přerušen. Vozy již kroužily seřazeny za sebou na dráze. Verstappen a někteří další piloti tak mohli "zdarma" vyměnit pneumatiky, jelikož všichni byli mimo režim Parc Fermé, tudíž práce na vozech byly povoleny.

Pořadí GP Saúdské Arábie, která je přerušena po 13 kolech:

Verstappen, Hamilton, Bottas, Ocon, Ricciardo, Leclerc, Gasly, Pérez, Sainz jr., Giovinazzi, Cunoda, Räikkönen, Vettel, Norris, Alonso, Mazepin, Russell, Stroll a Latifi.

Ostrý souboj po restartu | foto: Formula1.com

Závod byl restartován v 19:15 hod našeho času. Verstappenovi se start vůbec nepovedl, ale pokusil se Hamiltona "utáhnout" na brzdy. Jeho záměr nevyšel, takže v úvodní vlásence musel mimo trať a tím se dostal před svého soka, na nějž si kvůli opatrnosti vyšlápl i Ocon. Namále měl i Bottas, jenž probrzdil a volil stejnou cestu jako Verstappen, ovšem způsobně pustil před sebe Ricciarda a klesl na pátou příčku. Než však mohl další souboj pokračovat, opět na trati létaly trosky. Pérez přitiskl na levou bariéru Leclerca, po kontaktu se postavil napříč a přišel o přední spoiler. Pole se snažilo jeho Red Bullu vyhnout a Russell v obavách hodně zpomalil, s čímž nepočítal Mazepin a najel v hodně vysoké rychlosti do zádě Williamsu. Závodilo se pouhých 20 vteřin...

Checo awaits the restart ⏱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/jBHOucB7n0

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Hamilton si okamžitě stěžoval: "Byl jsem před ním, ale musel jsem mu uhnout." Debaty v boxech nabíraly na obrátkách, nakonec byl "dohodnut" kompromis - druhý restart si Verstappen odbyde opět na třetí pozici, protože zjevně první vlásence získal nedovolenou výhodu.

Letecký pohled na kritický okamžik v 1. zatáčce | foto: Red Bull Content Pool

Startovní pole se tedy potřetí před 16. kolem seřadilo na roštu ve složení Ocon, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Bottas, Gasly, Leclerc, Giovinazzi, Sainz jr., Vettel, Räikkönen, Cunoda, Alonso, Stroll, Latifi a Norris. V 19:40 se potřetí rozsvítilo startovní zařízení, ale hlavní rivalové volili odlišné řešení: Verstappen nasadil novou žlutou směs, Hamiltonovi tým ponechal tvrdé pneumatiky, jenž měl na voze od zastávky pod režimem safety caru.

Start Verstappenovi vyšel skvěle: z třetího místa zvolil nájezd po vnitřní straně, brzdil později a dostal se pod Hamiltona, jehož z druhé strany zmáčkl Ocon a lehce poškodil pravý winglet Lewisova předního křídla. Mercedes však šlapal bez potíží a Hamilton v 18. kole posunul svůj vůz před modrou Alpine. Poté začal stahovat Verstappena, ale vedení neuvěřitelně dlouho otálelo s povolením užití DRS, tentokrát musel Hamilton čekat pět kol, než měl možnost ho využít, ovšem vzápětí se poprvé rozsvítil režim VSC, protože v první zatáčce po vzájemném souboji kolidovali Cunoda a Vettel - exmistr světa jenom lehce kontaktoval bariéru, ale z Japoncova vozu odpadlo množství trosek, takže piloti museli zpomalit. Navíc Juki na svůj ulomený přední spoiler nejdřív najel a až po couvnutí mohl odjet. Ihned byl vyšetřován a odnesl si záhy penalizaci 5 vteřin.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 23/50)



Tsunoda brings out the VSC after colliding with Vettel



He pits for repairs a the end of the lap#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9wrUAquHLN

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021

O kolo později už se zase mohlo závodit, ale Verstappen chvilkového klidu využil a vzdálil se po restartu Hamiltonovi na 1,7 vteřiny. Chvíli hrůzy prožil v 25. kole Alonso, jehož hodin využilo k posunu vpřed duo Norris-Latifi. Opět chvilkově probleskl VSC ve 28. kole po kolizi Räikkönena a Vettela v zatáčce 6, ale ve 30. kole už byla situace vážnější a například Alonso si hodně stěžoval, že jednání komisařů je nekonzistentní a trosky na trati ohrožují celé startovní pole. "Potřebujeme skutečný safety car. Okruh je v nejhorším stavu za celý víkend, úlomky jsou všude!" upozorňoval Fernando do vysílačky a zmínil zatáčky 6 a 10.

LAP VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 30/50)



Raikkonen collides with his former team mate Vettel, and the VSC is called to retrieve the debris#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/G4CusdZzFX — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Pirelli mezitím potvrdilo Red Bullu, že žlutá směs na Verstappenově voze do cíle vydrží. Poslední VSC byl ukončen ve 33. kole a Hamilton nasadil k finálnímu útoku. Poprvé to zkusil v první zatáčce ve 37. kole a oba rivalové se i lehce dotkli, ovšem Max si opět musel vypomoci pobytem za hranou trati.

O kolo později před závěrečnou pasáží Verstappen dostal pokyn, aby pustil Hamiltona před sebe, ale jel umíněně prostředkem trati. Lewis však tušil, že Max provede nějakou kulišárnu a setrvával za ním. Verstappen pak přibrzdil a Lewis do něj zezadu najel. I přes hrozivě vypadající incident oba vozy střet přežily, jen Hamiltonův winglet byl ještě více očesán.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

"Zkoušel moje brzdy. Ten kluk je absolutně šílený!" zuřil britský pilot. Jak vyplynulo z další konverzace, Michael Masi předal informaci, že Verstappen má pustit Hamiltona před sebe stáji Mercedesu právě ve chvíli, kdy došlo ke kolizi.

Podruhé už výměna pozic proběhla bez potíží - až na to, že Hamilton se z vedení těšil ani ne dvě vteřiny - Max okamžitě využil závětří, Lewise opět předjel a ještě díky onomu chvilkovému poklesu na druhou pozici využil k aktivaci DRS. Hamilton však prověřil funkce vozu a kromě několika nejrychlejších kol ve 43. okruhu v poslední vracečce Verstappena předjel a nádavkem ho vyvezl za obrubník. Maxovy stížnosti zůstaly ve stínu penalizace pěti vteřin za nedovolenou výhodu - otázkou je, o kterou vlastně šlo.

Verstappen ani nemohl použít obvyklou strategii a zajet do boxů pro čerstvé pneumatiky, aby zkusil uzmout bod za nejrychlejší kolo, protože Ocon a Bottas by ho během pit-stopu předjeli.

Ve stínu těchto událostí byly i ostatní souboje. O kolizích byla řeč, duel spolu sváděli oba piloti Ferrari a ve 38. kole se přehnali přes dobře jedoucího Giovinazziho. Nakonec si v posledním kole vyměnili pozice ve prospěch lépe postaveného Leclerca v průběžné klasifikaci, ale také kvůli nutnosti Sainze jr. po výměně jet na středně tvrdé pneumatice, zatímco Charles měl k dispozici tvrdou směs. Dalším hrdinou se konečně po několika nepovedených závodech stal Bottas, ve 40. kole si poradil s Ricciardem a závěrečná tři kola sváděl urputný duel s Oconem. Nakonec ho dokázal zdolat doslova v posledních metrech závodu na cílové rovince.

V podstatě můžeme říci, že piloti odkroužili na trati o dvě kola méně, protože formation laps před restartem byly započítány do celkové délky. I tak jsme byli svědky vyhrocené podívané, po níž do posledního závodu půjdou Hamilton i Verstappen s téměř stejnými kartami. Ono téměř znamená, že pokud by rovnost bodů, k níž po Saudské Arábii došlo, vydržela i po Abú Dhabí, stal by se šampionem Verstappen díky vyššímu počtu vítězství.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 2:06:15,118 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 18 + 21,825 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 27,531 4. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 12 + 27,633 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 10 + 40,121 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 8 + 41,613 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 6 + 44,475 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 46,606 9. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 2 + 58,505 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1 + 1:01,358 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team + 1:17,212 12. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:23,249 13. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo DNF 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team nedokoncil DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing nedokoncil DNF 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing nedokoncil DNF 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team nedokoncil DNF 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ