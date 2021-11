"Verstappen se bránil férově," brání jej Horner. Komisařům scházel klíčový záběr + VIDEO

Anketa Měl být Verstappen za obranu v zatáčce č. 4 penalizován? Ano 58 %

Ne 42 % Hlasovalo 344 čtenářů. Výsledky

Ke spornému souboji došlo v 48 kole, kdy se Hamilton s využitím DRS dostal před Verstappena. Ten ale brzdil později hlídajíc si vnitřní stopu, na výjezdu však byl široký, vyjel mimo trať a Hamiltona vedle sebe vytlačil ještě dále.

Komisaři si incidentu povšimli, nakonec se jej rozhodli jej neprošetřovat. K dispozici jim scházel klíčový záběr z kokpitu Red Bullu, který by odhalil narovnání volantu a případné úmyslné vyjetí mimo dráhu. "Neobdrželi jsme ho. Žádali jsme o něj," přiznává ředitel závodů FIA Michael Masi.

Během týdne mám obecně přístup pouze ke kamerám, které byly vysílány. Rozhodně mohl odhalit potenciálně důležitou informaci. Ale ne, neměli jsme k němu přístup. Samozřejmě, že je zaznamenáván a jakmile nám ho držitel komerčních práv dodá, tak se na něj podíváme. Pohled z vozů dopředu, 360° záběr a všechny úhly kamer nemáme k dispozici živě. Stáhneme je a podíváme se na ně po závodě," slibuje Masi.

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Rozhodnutí komisařů nepotrestat Verstappena za takový manévr šéfa Mercedesu Tota Wolffa vytočil do vývrtky, podle něj to bylo "směšné." Ovšem jeho protějšek u Red Bullu žádající komisaře o to, aby piloty nechali závodit, vnímá věci zcela odlišně.

"Jde o dva kluky, kteří jezdí tvrdě a Lewis vyjel mimo trať. Max se dostal hluboko a oba byli širocí, takže by to bylo fakt nefér jej za to penalizovat. Pokud by tomu bylo opačně, nechal bych svého sportovního ředitele, ať si postěžuje, ale nic bych od toho nečekal," popisuje Horner.

Podle mnoha diváků i diskutujících si Verstappen za ten manévr trest zasloužil. "Trest za co? Nezískal žádnou výhodu a nedošlo k žádnému kontaktu. Podle mě mezi nimi šlo jen o tvrdé závodění. Komisaři o tom rozhodli správně. Hodně krát jsme mluvili o tom, abychom je nechávali závodit, a myslím, že dnes rozhodli správně," pokračuje šéf Red Bullu.

A race winning move ✅



A momentum-swinging move? 🤔@LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Není divu, že si piloti bojující v posledních závodech nedarují ani o centimetr - jde o hodně: v sázce je titul mistra světa. Dá se proto očekávat, že i v posledních třech podnicích (zbývají Katar, Saúdská Arábie a Abú Zabí) budeme svědky velmi ostrých loktů.

"Max bude závodit tvrdě, Lewis úplně stejně. Dva kluci bojují o vítězství ve světovém šampionátu, takže to bude tvrdé závodění. Ale myslím si, že to bylo férové, nedošlo ke kontaktu a znovu si to pak rozdali o několik kol později," dodává Horner.

Hamiltonovi zachoval chladnou hlavu, další útok se mu vydařil a svého soka si ve stejném místě podal. Mercedes byl v závodě rychlejší, Brit navíc těžil z čerstvého motoru a výrazně vyšší maximální rychlosti na rovinkách. Po Velké ceně Brazílie stáhl náskok Verstappena na 14 bodů.