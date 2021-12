Nejrychlejší kola v Džiddě: Mercedesy měly navrch, Ferrari v patách Red Bullu + VIDEO

Úřadující šampion se vytáhl v 47. kole, Maxův nejlepší pokus z 35. kola byl o třičtvrtě sekundy pomalejší. Velmi rychlá byla obě Ferrari, Leclerc na něj ztratil pouze desetinu.

Za ním se na pátém a šestém místě seřadili piloti Alpine: Alonso s Oconem, jen o něco pomalejší byli Sainz s druhým Ferrari a Norris, jenž se po propadu dozadu nakonec opět propracoval na body.

.@LewisHamilton comes out on top in an incredibly tight race and doesn’t just claim the #SaudiArabianGP win, but also the DHL Fastest Lap. #DHLF1 #F1 pic.twitter.com/tmnZtIfudw