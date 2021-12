Stálí komisaři v F1? Ředitel závodů Masi to nepovažuje za dobrý nápad

Anketa Prospělo by F1 zavedení stálých komisařů? Ano 80 %

Spoustu fanoušků zvedl ze židle souboj Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem ve 4. zatáčce na Interlagu během Velké ceny Brazílie. Holanďan do ní velmi pozdě brzdil, natlačil se před pilota Mercedesu, zatáčku přitom nezvládl projet a oba opustili trať.

Mnozí zástupci týmů i samotní jezdci se divili, že se celá záležitost obešla bez penalizace pro Verstappena. Například šéf McLarenu nechápal, proč byl za obdobný manévr na Sergia Péreze v Rakousku potrestán Lando Norris.

"Když to srovnáme s Landovým případem, pak rozhodně máme nějaké otázky. V Rakousku dostal penalizaci za něco, co bylo z našeho pohledu sporné. Rozhodně byste mohli namítnout, že tam šlo o Landovu zatáčku. V Brazílii to tentokrát bylo odlišné, proto nás velmi zajímá vysvětlení... Rozhodně to změní přístup jezdců k určitým manévrům na trati," uvádí Andreas Seidl.

Pomohlo by podle něj jmenování stálých komisařů v F1? "Nemyslím si, že by to byl problém, že nejsou stálí, abych byl upřímný, protože když se objeví nějaký případ, tak komisaři jako první věc procházejí historii případů a zkoumaní, zda existuje závodní precedens a je srovnatelný, aby byli konzistentní," odpovídá šéf McLarenu.

Austria 2021 - Norris v Perez



Norris kept his car on track and made the corner but received a 5 second penalty. pic.twitter.com/1Jbke5t3Lw — Whipped🍯 (@SS_Khoza) November 16, 2021

"Chápu, že každý víkend dochází k velké výměně mezi komisaři, aby měli všichni stejnou úroveň informací a do detailu chápali, co se děje. Proto to podle mě nepředstavuje velký problém. V minulosti existoval důvod, proč bylo mnoho lidí pro střídaní komisařů, aby u nich například nenarůstala negativita vůči určitému týmů nebo jezdci. A to je podle mě dobrý důvod," vysvětluje Seidl svůj pohled na věc.

A to je příčinou, proč proti zavedení stálých komisařů bojuje také závodní ředitel Michael Masi: "U těch, kdo sloužili jako stálí komisaři, lidé vnímali nadržování. Proto nyní máme skupinu čtyř předsedů, které sdílíme a řadu komisařů z řad jezdců a způsob, jak se pravidelně scházejí."

"Každý systém je třeba hodnotit s odstupem. A nezapomínejme, že jde poprvé po dlouhé době o skutečný souboj v šampionátu mezi dvěma úžasnými jezdci, dvěma fantastickými týmy, a neexistuje na světě žádný regulátor, který by byl populární... Vždy bude docházet k drobným odchylkám, ale komisaři jsou nakonec od toho, aby je dělali," dodává Masi.