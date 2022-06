Cunoda si vyskakuje: "Nevěřím FIA, komisaři jsou hrozně nekonzistentní." Chválí Masiho

Hodně vzrušení v Monaku vyvolal návrat Maxe Verstappena na trať od svých mechaniků, kdy se částí pneumatiky dostal za čáru oddělující výjezd z boxů od zbytku závodní dráhy. Zatímco dříve se piloti museli držet zcela mimo tuto čáru, Ferrari se svým protestem neuspělo - FIA pro rok 2022 upravilo pravidla tak, že piloti mohou vyjíždět i na tuto čáru, nesmí se však dostat celým kolem za ní.

Cunoda loni ve Velké ceně Rakouska dostal právě za tento prohřešek dva tresty. Pro rozhodování komisařů proto nemá vůbec pochopení, navíc když před 2 týdny dostal ještě napomenutí za zdržování Kevina Magnussena během tréninku v Monte Carlu - letos již čtvrté, a tak mu hrozí zákaz startu v jednom závodě, protože na svém kontě má již osm trestných bodů.

Trestné body pilotů před GP Ázerbajdžánu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Vůbec FIA nevěřím. Pokaždé jsou hrozně nekonzistentní. Už jsem dostal čtyři napomenutí, a to poslední v Monaku stále nevím proč. Asi to není dobré mluvit o tom, co dělají ostatní jezdci, ale provádějí ještě horší věci a nejsou ani vyšetřováni, zatímco v jiných závodech je FIA najednou přísná," kritizuje nahlas Cunoda.

"Když tedy někdo přejede bílou čáru, tak za to v některých závodech možná bude penalizace. Já se budu co nejvíce držet toho, co říkají pravidla, nebo toho nejbezpečnějšího, abych se nedostal do potíží," vysvětluje pilot AlphyTauri.

"Takže si nemyslím, že když Max a Checo posledně v Monaku přejížděli bílou čáru, že to je OK a že bychom to mohli dělat i my. Pokaždé to je jinak," zlobí se Cunoda, jenž se nebojí nahlas zkritizovat komisaře FIA.

Juki Cunoda má společně s Lancem Strollem a Maxem Verstappenem nejvíce trestných bodů, rozhodování komisařů se mu vůbec nezamlouvá | foto: Red Bull Content Pool

Ta letos nahradila bývalého ředitele závodů Michaela Masiho Nielsem Wittichem a Eduardem Freitasem. Jak jejich vedení hodnotí japonský pilot? "Jde o zcela jiný styl ředitelství závodů. Nehovořím o negativních věcech, protože to je dobré, když se snaží, aby byly konzistentní a vůči všem týmům co nejférovější."

"Ale hodně věcí, jiné věci, závodní incidenty nebo zvládání provozu a tyto věci, Michael Masi v nich měl větší zkušenosti, pokud to srovnám. Musím chvíli počkat, abych si na to zvykl nebo oni získat více zkušeností v získáváni dobrý dat, aby mohli vytvářet dobrá pravidla. Do té doby to musím přežít bez penalizace," dodává Cunoda.