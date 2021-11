Alonso lituje, že F1 neopustil dříve. Bojuje proti nespravedlnosti a nekonzistentnosti komisařů +VIDEO

Frustraci prožil opět minulý víkend, když bojoval o body s Kimim Räikkönenem, který vyjel v 1. zatáčce mimo trať a vrátil se před Španělem. Podle komisařů bylo vše v pořádku, protože byl vytlačen mimo závodní stopu, což Fernanda rozzlobilo - někdy se předjet mimo trať může a jindy ne?

Poté se rozvířila debata kolem toho, zda by FIA neměla vydat dokument, ve kterém by podrobně popsala, co se kdy může a co nikoliv. Je ale něco takového podle Alonsa zapotřebí? "Ne, nemyslím si, že bychom něco takového potřebovali. Pravidla jsou naprosto jasná," odpovídá.

Pravidla nepotřebují další výklad, stačí je uplatňovat

"Jen je potřebujeme uplatňovat. Když ve fotbale zahrajete v pokutovém území rukou, je to penalta. Není potřeba žádného výkladu pravidel. Jen musíte přijmout rozhodnutí a říct, že to bude penalta. Protože když to neuděláte, tak všichni budou hrát v pokutovém území rukou. Nepotřebujeme žádné úpravy. Jen je zkrátka zapotřebí ta pravidla uplatnit, když dojde k porušení," pokračuje Alonso.

Alpine během závodů kontaktovalo závodního ředitele Michaela Masiho s dotazem, jestli je předjíždění mimo trať v pořádku. Odvětil, že nikoliv. "Ale v případě Räikkönen to v pořádku je," pokračovalo Alpine v radiokomunikaci. "U nikoho to není v pořádku," odpověděl Masi dále. Po závodě přiznal, že v případě finského pilota bylo rozhodnutí komisařů "na hraně."

"Lituji jedné věci"

Zkušený veterán na otázku, zda lituje něčeho ve své kariéře, často odpovídá, že nelituje vůbec ničeho. O víkendu ale uvedl: "Možná jedné věci - že jsem odešel příliš pozdě. Z Formule 1 jsem se měl stáhnout dříve. Teď se to snadno říká, ale asi jsem neměl čekat až do roku 2018. Měl jsem skončit v roce 2015 či 2016, o dva roky dříve, abych vyzkoušel Dakar a vytrvalostní závody. Napadlo mě to už v roce 2015, ale chvíli to trvalo, než to uzrálo. Možná příliš dlouho."

Po dvouleté přestávce se ale do F1 vrátil a s Alpine se mu daří, se svými výkony je spokojený. Často navíc končí před svým mladším týmovým kolegou Estebanem Oconem. Více bojuje s nekonzistentními rozhodnutími komisařů - nelíbí se mu, kolika jezdcům často projde výjezd mimo trať hned po startu, což odůvodňují tím, že se tím snaží zabránit kolizi.

"Vždy jsem bojoval proti nespravedlnosti. není to nic nového, stejné to bylo i v minulosti. Vždy docházelo k nekonzistencím založeným na národnosti - ať už to byly penalizace či dodržování pravidel," vypovídá 40letý pilot s dvěma mistrovskými tituly.

Souboj o titul Alonso se Sebastianem Vettelem v roce 2012 těsně prohrál | foto: Pirelli

"Vzpomínám si na souboje o titul bojoval s Red Bullem. Věděli jsme, že mají velmi flexibilní přední křídlo. Vyhráli pět nebo šest závodů, než bylo zakázáno. Šampionát jsem tehdy v roce 2012 prohrál o tři body," vzpomíná dále.

Alpine v USA nebylo tak silné jako v Turecku, hledá odpovědi

Nyní Alpine nemá takovou výkonnost, aby mohl bojovat o vítězství, navíc minulý víkend v Texasu došlo k dalšímu zhoršení a tým podle něj kvůli tomu musí "najít určité odpovědi."

"V závodě bylo auto mnohem lepší. Cítil jsem se konkurenceschopněji. Rozhodně jsem byl rychlejší než Alfa Romeo, Aston Martin či dokonce Cunoda. Ve volných trénincích jsme tak rychlí nebyli. V závodě jsem tedy cítil příjemný posun dopředu. Ale stále to nebylo tak dobré jako v Soči nebo v Turecku.

Musíme tedy pokračovat v analýze, zřejmě těch hrbolů. Zavěšení je v Austinu velmi zvláštní. Kvůli vlastnostem okruhu jsme to nevyladili. Pokusíme se to zanalyzovat a být v Mexiku opět v naší špičkové formě," slibuje Alonso.