FIA upravila rétoriku, vysvětluje Gaslyho penalizaci. Podle Alonsa byla moc přísná + VIDEO

Anketa Zasloužil si Gasly za kontakt s Alonsem penalizaci? Ano 13 %

Ne 87 % Hlasovalo 132 čtenářů. Výsledky

Mnoho našich čtenářů se v diskusi podivovalo nad penalizací pro jezdce AlphyTauri, jelikož se zdálo, že byl v sevření vozů zleva i zprava a neměl kam uhnout. Kromě pěti trestných vteřin bylo jeho konto zatíženo také dvěma body.

Komisaři, kteří při úvodních incidentech bývají většinou benevolentnější, nasadili přísný metr. V Turecku jejich roli zastávali Němci Gerd Ennser, Felix Holter, za jezdce Enrique Bernoldi a místní Fatih Altayli.

Penalizaci zdůvodňovali slovy, že Gasly nesl větší vinu na incidentu, po němž se Alonso roztočil a propadl do hloubi pole. Později, 3,5 hodiny po původním prohlášení, vydali upravenou verzi, v níž místo větší viny přisoudili francouzskému pilotovi vinu celou.

"Když se vrátíme na počátek roku, když si vzpomenete na první podnik, tak po diskusích s jezdci a týmy jsme se museli trochu odklonit od obecného principu 'nechte je závodit,'" popisuje Masi.

"Pokud v prvním kole nesl pilot obecně plnou vinu za incident, tak to s největší pravděpodobností vedlo k penalizaci. Komisaři usoudili, že Pierre byl zcela na vině v tomto incidentu, proto mu ve výsledku udělili pět trestných sekund," pokračuje ředitel závodů FIA.

"Pokud je v 1. kole někdo zcela na vině, skončí to trestem. Pokud dva kolidují a někdo z nich nese větší část viny, pak to zřejmě neskončí ničím. Nebo když je do toho zapojeno více než dvě auta. Ale když je to celkem jasné: dva vozy, jeden z nich to udělá - pak dojde na penalizaci," vysvětluje Masi.

Fernando Alonso projel cílem GP Turecka jako šestnáctý | zdroj: Fernando Alonso

Gasly se bránil tím, že se kontaktu s Alonsem nemohl vyhnout, protože měl na vnitřní straně zatáčky první zatáčky po své levici Sergia Péreze, a byl tedy v kleštích. Jak na tento argument reagovali komisaři?

"Byla to jedna z věcí, kterou jsem zkoumali o něco déle po startu, abychom se blíže podívali na Sergia na vnitřní straně. Jakmile však bylo ze všech záznamů a všeho dostupné jasno, rozhodli se mu udělit pětisekundovou penalizaci," odpovídá Masi.

Alonso si první chvíli po nedobrovolných hodinách ulevil nadávkou na svého soupeře: "To je ale blbec, ten Gasly!" Po závodě a shlédnutí opakovaných záběrů ale pro francouzskou televizi řekl, že penalizace Pierra byla přísná a že podle něj šlo jednoduše o závodní incident.

Paradoxní je, že o pár zatáček později sám Španěl podobným způsobem roztočil Micka Schumachera. Tomu se později omluvil s tím, že mu je incidentu vážně líto a po závodě se objali. Komisaři mu taktéž vyměřili pětisekundovou penalizaci. Alonso to přijal jako zasloužený trest.