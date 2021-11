První trénink ve znamení Mercedesu. Pérez a Leclerc dali zabrat mechanikům

Formule 1 zůstává na zámořské půdě, po zastávce v americkém Austinu jsme se přesunuli do Mexika. První trénink přinesl slunečné počasí a poměrně divoký průběh. Do vedení se brzy dostaly vozy Mercedesu, které následovaly Red Bully. Na tom by nebylo nic až tak překvapivého, nicméně s tím, že havárie potkají Charlesa Leclerca i Sergia Péreze už nikdo moc nepočítal. Monačan si drobně poškodil zadní křídlo, to Pérez na tom byl ještě hůře. Ten si zadní spoiler doslova zničil, navíc se zdálo, že v jeho případě dostalo zabrat i zadní zavěšení.

Na první pohled bylo zřejmé, že asfalt na mexickém okruhu hodně klouže, což týmům situaci rozhodně neulehčovalo. Většina nasbíraných dat totiž v takovém případě nemá nikterak zásadně vypovídající hodnotu. Tak či tak se v solidním světle ukazovala AlphaTauri. Oba její piloti se během úvodní půlhodiny pohybovali v elitní pětce výsledkové listiny.

Zajímavostí byla také různorodost ve volbě pneumatik. V akci jsme viděli během úvodních měřených jízd všechny tři sady, což by mohlo indikovat velkou variabilitu strategií pro nedělní závod.

Za zmínku stojí rovněž úchvatná mexická kulisa. Bylo vyprodáno. Dvaadvacet minut před vypršením času pro první trénink zajel nejrychlejší čas Verstappen. Ještě větší radost však měli mexičtí fanoušci z opětovného výjezdu Sergia Péreze. Poškození, které utrpěl Pérezův vůz tedy nebylo nikterak závažné. Na trať se těsně po Sergiovi dostal i Leclerc, také v jeho případě mechanici obtížnou situaci zvládli.

Drobný výlet mimo trať předvedl Raikkonen. Nic si z toho ale nedělal, vždyť Finovi zbývá posledních pár závodů ve Formuli 1. Kimi byl navíc vždy znám svou flegmatickou povahou a jak se říká... Starý strom nepřesadíš. Navíc forma Alfy není světoborná, koneckonců tým už letošní sezonu pouze dojíždí.

V závěrečné pasáži úvodního tréninku zazářily oba Mercedesy. Bottas zajel nejrychlejší čas, Hamilton byl těsně za ním. Ani Red Bully ale neztráceli z třetího a čtvrtého místa příliš. Vypadá to, že máme zaděláno na další třaskavou bitvu.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,341 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,417 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:18,464 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:18,610 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:18,985 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:19,463 7. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:19,656 8. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:19,667 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:19,759 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:19,858 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,011 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:20,026 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:20,030 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:20,273 15. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,301 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:20,344 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:20,517 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:21,580 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:22,144 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:22,819

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ