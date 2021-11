Další trest pro Hamiltona? Red Bull očekává, že sáhne ještě po jednom novém motoru

Závěr sezóny se blíží, čeká nás posledních pět velkých cen a oba kandidáty na titul od sebe dělí pouhých 12 bodů. Mercedes je kvůli vracejícím se potížím se spolehlivostí motorů trochu nervózní, jeho šéf Toto Wolff nevyloučil nutnost nasazení dalšího nového agregátu.

Red Bull s jeho penalizací v dalších podnicích počítá: "Předpokládám, e Hamilton zřejmě dostane další penalizaci za motor. Nevím, jestli půjde o pět nebo deset míst, rozhodně by to ale mělo hrát v náš prospěch," komentuje Marko.

Nyní následují tři závody v řadě za sebou bez volného víkendu: Mexiko, Brazílie a Katar, poté prosincová Saúdská Arábie a Abú Zabí. První dva by díky vysoké nadmořské výšce měly sedět spíše Red Bullu, ale vedoucí týmy letos svými výkony překvapují na okruzích, kde měly být papírově slabší.

Stav použitých součástí pohonných jednotek před GP Mexika 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Verstappen má sice náskok, ale ani přes případnou Hamiltonovou penalizaci to nemusí stačit na to, aby šel do finále ve Spojených arabských emirátech s titulem v kapse.

"Myslím, že Mercedes je pod větším psychologickým tlakem. Před letní přestávkou jsme měli slušný náskok 30 bodů," připomíná 78letý Rakušan stav z počátku července po Velké ceně Rakouska, kdy po sérii tři vítězství v řadě za sebou vedl Holanďan dokonce o 32 bodů.

"Pak přišla selhání v Silverstone, v Budapešti a v Baku, ale vzhledem k počtu vítězství a kilometrů ve vedení by náš mezní náskok měl být větší. Stále však musíme vyhrát 2 závody, to je jasné," pokračuje Marko, který větší šanci připisuje svému svěřenci.

"Myslím, že pokud oba budou dojíždět do cíle, tak se rozhodne v posledním závodě. Ale celý obrázek se může drasticky změnit v případě selhání - ať už by šlo o nehodu či technickou poruchu. Nicméně s tím, jak naše sebevědomí roste, roste i nervozita u Mercedesu. To je podle mě ten základní trend," dodává odborný poradce Red Bullu.