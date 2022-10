PROHLÁŠENÍ po závodě: Klíčem byl start, shodují se jezdci

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Povedl se mi start, což bylo klíčové. Měli jsme pak dobré tempo, i když Lewis se mě v prvním stintu dokázal držet. Věřili jsme, že přezout na střední pneumatiky je dobrá volba a jsem rád, že se to potvrdilo. Pak už jsme si závod hlídali.

Sergio Pérez, 3. místo

Na startu jsem se dostal před Russella a snažil se dobře pracovat s pneumatikami, což se mi dařilo. Ve druhém stintu jsme měli střední směs a Lewis jel na tvrdé. Dotáhl jsem ho, ale k útoku to nestačilo. Třetí místo je ale fajn. Zvlášť na domácím okruhu s touhle parádní atmosférou a taky na okruhu, kde je moje rodina.

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Možná jsme mohli odstartovat na červené a poté přezout na žlutou, ale to jsou kdyby. I tak odvedl tým dobrou práci, byť na první místo jsme dnes nedosáhli.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas, 10. místo

Získal jsem v tomto závodě bod, což je pozitivní, ale očekávali jsme víc. Až do druhého stintu jsem si vedl dobře, ale když jsem přezul na tvrdé pneumatiky, nemohl jsem do nich dostat potřebou teplotu, proto jsem s nimi až do konce bojoval. Mysleli jsme, že bílá směs bude pro závod dobrá, ale to se nestalo. Škoda, v prvním stintu jsem držel tempo s vozy kolem mne, tak alespoň malá útěcha a navýšení našeho bodového konta v šampionátu.

Guanyu Zhou, 13. místo

Začátek byl docela zajímavý, prodloužený stint vypadal hodně dobře, ale po zastávce v boxech jsem skončil v hustém provozu a to můj závod vlastně rozhodlo. Druhá část byla složitější, dostat se kupředu na této trati se ukázalo jako docela obtížné. Neměl jsem snadnou úlohu, byla to pro mě jako nováčka jedna z nejtěžších zkušeností a chvíli trvalo, než jsem si zvykl. Jsem rád, že Valtteri získal bod a doufám, že některé z mých duelů na trati mu k němu pomohly. Obecně jsme tento víkend byli konzistentní a udělali další krok směrem nahoru, musíme jen pokračovat v práci na našich závodních výkonech, abychom tuto sezónu dobře ukončili.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Každý bod je cenný, zvláště když nám umožňuje navýšit náskok na naše soupeře. Samozřejmě, když startujete z 6. místa a máte na paměti rychlost, kterou jsme tu po celý víkend předváděli, byly naše naděje a očekávání větší, ale závod se nevyvíjel podle našich představ. Během prvního stintu se zdálo, že bychom mohli být na čele hlavní skupiny ve středu pole, těsně za třemi týmy na špici, ale po Valtteriho zastávce jsme nebyli schopni maximálně využít tvrdé pneumatiky a postupně jsme se propadali. Guanyu zvolil alternativní strategii a také se zdálo, že se v druhé části závodu trápí a nebyl schopen se vrátit na místo před zastávkou. Musíme závod zanalyzovat a uvidíme, co lze udělat lépe. Mezitím budeme pokračovat v práci na navýšení rychlosti, předvedené v pátek a sobotu s cílem vytěžit s posledních dvou závodů sezóny maximum a zdárně dokončit šampionát.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 11. místo

Je to opravdu škoda, ale věděl jsem, že po startu ze 14. místa to nebude jednoduché. Dnes jsem do toho dal opravdu všechno, čeho jsem byl schopen a byl jsem blízko umístění v TOP 10. Stačilo ještě jedno kolo a myslím, že bych to mohl dokázat. Atmosféra byla šílená, jako vždy v Mexiku, takže tohle bylo skvělé, jsem jen zklamaný, že odjíždíme bez bodů.

Juki Cunoda, odstoupil po kolizi s Ricciardem

Dnešní výsledek vnímám jako velmi smolný. Moje práce s pneumatikami byla do té doby opravdu dobrá a v závěrečném stintu jsem cítil potřebné sebevědomí, takže jsem opravdu zklamaný, že to skončilo tak hloupou chybou. Daniel měl jinou strategii a později by mě snadno předjel, pro tak zkušeného jezdce je nesmyslné předjíždět v pasáži, kde to prostě není možné. Byl jsem blízko umístění na bodech, které jsou pro nás tolik cenné. Musíme si z tohoto víkendu odnést určitá pozitiva, ale teď je potřeba na vše zapomenout, resetovat a v Brazílii se vrátit o něco silnější.

Claudio Balestri, hlavní inženýr výkonu vozů

Vzhledem k tomu, že na startovním roštu byly oba vozy blízko sebe, rozhodli jsme se začít s různými strategiemi s cílem maximalizovat šanci na zisk bodů. Juki začal na nových měkkých pneu a v prvním kole získal nějaké pozice, dostal se na 11. příčku mezi dva McLareny na středně tvrdých pneu - Norris byl před ním, Ricciardo vzadu. Jukiho první stint byl velmi dobrý, produkoval konzistentní časy na jedno kolo, dobře nakládal s brzdami a pneumatiky mu po celou dobu fungovaly dobře. Protože nadále bojoval s oběma McLareny, rozhodli jsme se nasadit středně tvrdou směs, rychlost byla opět dobrá, takže mohl pronásledovat Norrise a držet pozici před Ricciardem. Ten se pokusil Jukiho předjet, zničil mu vůz a vlastně celý závod. Kontakt mu způsobil vážné poškození, takže musel odstoupit.

Pierrův závod byl poněkud odlišný. Nepovedlo se mu první kolo, klesl na 17. příčku a na středně tvrdé směsi bojoval s oběma Astony, pomalejšími než jeho vůz. Během prvního stintu dokázal vybojovat pozici na Strollovi, jedoucím na stejné směsi, ale za manévr dostal pět trestných vteřin. Odbyl si je při zastávce v boxech a tím se jeho pozice zkomplikovala. Na trať se dostal za Albonem, čerstvá nejměkčí směs mu umožnila ho předjet a stáhnout odstup od vozů před sebou. Nakonec skončil těsně za Bottasem. Je to škoda, rychlost nebyla vůbec špatná. Teď už musíme zaměřit myšlenky na přípravu pro závod v Brazílii.

Haas

Mick Schumacher, 16. místo

Po třetím tréninku jsme věděli, že jakmile se trať ochladí, ostatní podávají o něco lepší výkony než my. Včera jsme nějakou rychlost měli, dnes někam zmizela. Neudělali jsme nic špatně co se týče strategie nebo něco v tom smyslu. Byla to jen a jenom rychlost a s tím se dnes musíme vyrovnat. Jsem si jistý, že by v Brazílii mohly věci vypadat docela jinak.

Kevin Magnussen, 17. místo

Prostě nám dnes citelně chyběla rychlost. Jel jsem nejdřív na středně tvrdých, potom na měkkých pneumatikách, což nám jistou možnost nabízelo, ale byl jsem pořád příliš vzadu, než abych dokázal této varianty využít. Příležitosti tu byly, minule jsem bodoval, ale dnes to je docela jiný výsledek, takže se raději přesuneme k dalšímu závodu.

Günther Steiner, šéf týmu

Naše auta dnes nebyla dostatečně rychlá, proto jsme skončili tam, kde se nacházíme. Doufejme, že Brazílie bude našim vozům vyhovovat podstatně lépe a bude se moci vrátit na pozice, na nichž bychom se rádi viděli.