PROHLÁŠENÍ po závodě: Wolff nechápe komisaře: Verstappen si zasloužil trest

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Nečekal jsem, že bychom dnes mohli snížit naši bodovou ztrátu, je to příjemné překvapení a zároveň ukázka toho, že se nikdy nemáte vzdávat. Vždycky musíte bojovat, věřit. Takhle je potřeba ke všemu přistupovat. Pak jsou tu ty věci proti nám...Prostě musíte neustále tlačit. Je to pro mě jako první vítězství, už je to dlouho, kdy jsem naposledy vyhrál. Tenhle závod se zařadí mezi ty pro mě nejpamátnější.

LEWIS: “I’m so grateful for the incredible support I’ve had this weekend. I haven’t had as much support as this since Silverstone.



"What a race. The team did a great job, Valtteri did a great job. With the penalties, it's the hardest race weekend I've had"

Toto Wolff, šéf týmu

Tohle vítězství je sladké. Dokázali jsme, že pořád dokážeme vstát a bojovat. Od pátku šlo všechno proti nám, penalizace za motor, Lewisova diskvalifikace a další věci, o to lépe to teď chutná. Co se týče souboje o vedení v závodě, Max je dobrý, o tom není pochyb, ale nebýt Lewise, došlo by ke kolizi. Lewis to zachránil. Je směšné, že se za tohle neudělila penalizace pěti vteřin.



Red Bull

Max Verstappen, 2. místo

Dal jsem do toho všechno, ale bohužel to nestačilo. Tohle je realistický obrázek, dnes nám chybělo trochu rychlosti, trochu hodně rychlosti... Alespoň jsme se pobavili při soubojích. Uvidíme, jak to bude v Kataru, ještě jsme tam nejeli, takže si musíme počkat. Těžko něco předjímat, tahle sezona je jako na houpačce.

MAX: "We tried everything today and gave it our all. It was a lot of fun but in the end we just lacked a bit of pace.



"We tried everything today and gave it our all. It was a lot of fun but in the end we just lacked a bit of pace.

"We still have a decent lead so today was about damage limitation. I'm confident we'll come back stronger in the next races"

Christian Horner, šéf týmu

Dnes to pro nás bylo o minimalizaci škod. V celém víkendu jsme viděli, že Mercedes je nezastavitelný. Jejich rychlost byla velmi působivá. Navíc měli zřejmě zadní křídlo monacké specifikace. Max udělal maximum, samozřejmě je škoda, když vedete tolik kol a pak prohrajete, ale nemyslím si, že mohl udělat víc. Je zázrak, že Lewise udržel za sebou tak dlouho. Když Maxe Lewis předjížděl, byl o 30 km/h rychlejší. Po tomhle závodě ale protestovat nebudeme, je důležité, abychom pochopili, odkud svou rychlost vzali. Věříme FIA, že má vše pod kontrolou. Koncentrujeme se sami na sebe a budeme tvrdě bojovat až do konce.



Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo

Jsem spokojený, byl to pěkný závod. Po včerejším sprintu to nebylo ideální, ale přes noc jsme tvrdě pracovali na zlepšení, což se nám vyplatilo. Závod byl o tom hlídat si pneumatiky a náskok na ty za mnou, obojí se podařilo. Daří se nám vytvářet si náskok v Poháru konstruktérů, takže celkově pozitivní víkend.

Carlos Sainz, 6. místo

Osobně dnes spokojený být nemohu, kdyby se mi podařil start, myslím, že bych skončil pátý. Jenže start nevyšel a pak došlo ke kontaktu s Landem, což mě stálo dvě pozice. Na starty se zkrátka musíme zaměřit. Od toho kontaktu bylo tempo dobré, stejně tak jako bylo dobré ovládání vozu, ale bohužel už nešlo dělat o moc víc. Jsme spokojeni s tím, jak se nám daří unikat McLarenu v Poháru konstruktérů. Jako tým jsme dnes dosáhli maxima.

Mattia Binotto, šéf týmu

Je to skvělý týmový výsledek, protože jsme zdvojnásobili náskok na naše největší soupeře v Poháru konstruktérů. Nyní máme k dispozici polštář ve výši 31,5 bodu, ale to ještě neznamená, že je po všem. Vůbec ne. Musíme pracovat dál. Chtěl bych pochválit tým na trati i v továrně za to, jak si poradil se všemi zkouškami tohoto závodního víkendu. Chceme tímto způsobem pokračovat dál, abychom na konci sezony splnili náš cíl.



AlphaTauri

Pierre Gasly, 7. místo

Jsem hodně šťastný, byl to nesmírně tvrdý závod, ale myslím, že můžeme být s dneškem spokojeni. Svedl jsem několik opravdu dobrých duelů, s Danielem a Sebem, pak na konci závodu s oběma Alpinami. Bylo to zábavné rozdat si to s nimi, protože v F1 se to často nestává. Bylo to samozřejmě těžké, ale dnes jsme skončili na nejlepší pozici, o jakou jsme mohli usilovat, za třemi nejlepšími týmy. Co je nejdůležitější, pokračujeme v boji o pátou příčku v Poháru konstruktérů.

Juki Cunoda, 15. místo

Po dnešku jsem hodně frustrovaný. Myslím, že pneumatiky jsme zvolili dobře, ale bohužel kolize se Strollem můj závod pohřbila. Byl to riskantní manévr, on se bohužel vůbec nedíval do zrcátek a pak jsme se srazili. Je opravdu škoda, že jsem dostal penalizaci, protože po zbytek závodu jsem se potýkal s následky kolize, ale takové věci se stávají - musíme zapracovat na tom, abychom se v dalším závodě vrátili silnější.

Guillaume Dezoteux, vedoucí výkonu vozů

S dnešním výsledkem můžeme být spokojeni. Pierre startoval na střední směsi a po výjezdu safety caru dokázal získat pozici na Vettelovi a poté se držet vláčku před sebou. Úbytek pneumatik na horké trati byl značný, takže závod se dvěma zastávkami pro nás byl nejlepším řešením. Po první zastávce zajel Pierre velmi solidní druhý stint, čímž se dokázal přiblížit vozům Alpine, ale bylo zřejmé, že Fernando je hodně rychlý a snažil se, aby mu vyšla strategie jednoho pit-stopu. Po druhé zastávce byl cíl jasný: s čerstvějšími pneumatikami zdolat Alonsa s Oconem. Byla to intenzivní bitva, zvláště když Alonso a Ocon využívali navzájem DRS a my se nemohli před první resp. čtvrtou zatáčkou dostat tak blízko, abychom se pokusili o předjetí - jinde to nešlo. Boj trval šest kol a Pierre nakonec zdolal oba a zajistil si sedmé místo.

Jukiho závod byl znehodnocen velmi brzy - po incidentu se Strollem. Utrpěl značné poškození, což ovlivnilo jeho závodní rychlost. Po 19 závodech jsme stále na stejné úrovni s Alpine, díky tomu je konec této sezóny pro všechny fanoušky nesmírně vzrušující. Boj pokračuje a věříme, že ho zvládneme.



Alpine

Esteban Ocon, 8. místo

Jsem rád, že jsme se dnes po takovémto závodě umístili na bodech. Dnešek byl o naší silné týmové práci mezi námi všemi. Snažili jsme se vše co nejvíce maximalizovat a vše jsme hnali na hranici možností jak z hlediska výkonu, tak z hlediska taktiky. Když Gasly zajel do boxů podruhé, dal jsem místo Fernandovi, abychom zjistili, zda ho udržíme za sebou, když mě Fernando potáhne. Pár kol to fungovalo, ale nakonec to nestačilo a Fernando místo vrátil. Přesto nám osmá a devátá pozice dává šest bodů, a to je skvělý týmový výsledek, který je důležitý pro pohár konstruktérů. Je to stále těsné, zamíříme ke dvěma neznámým tratím a budeme dál tlačit, jak jen to půjde, abychom si tuto pozici udrželi.

Fernando Alonso, 9. místo

Po včerejším těžkém dni jsem s dnešním výsledkem spokojen. Start a restart nám sice nehrály do karet, ale pak jsme měli opravdu dobré tempo. S virtuálním safety carem jsme měli trochu smůlu, protože jsme nebyli schopni zajet do boxů, a nakonec jsme tím ztratili nějaký čas. Jakmile jsme byli zpět, měli jsme skvělé tempo. Rozhodli jsme se zastavit pouze jednou navzdory určité týmové spolupráce, abychom se pokusili zastavit Pierra (Gaslyho) v předjíždění, ale nebyli jsme schopni ho zdržet. Je dobré vidět oba vozy znovu na bodech a stále jsme na stejné úrovni s AlphaTauri na páté příčce, teď se vydáváme do Qataru, kde se budeme snažit v této formě pokračovat.

Laurent Rossi, generální ředitel Alpine Cars

Jsme velmi rádi, že máme oba vozy poprvé od Velké ceny Itálie na bodovaných místech. Nejen, že to znamená, že zůstáváme pátí v poháru konstruktérů, ale také potvrzuje návrat na dobrou úroveň konkurenceschopnosti po sérii závodů, která nás nechala hledat odpovědi. Dnešní závod byl zábavný a bylo dobré, že jsme mohli předvést show pro brazilský dav. Jako tým můžeme být dnes hrdí na naši týmovou práci, kterou předvedli Esteban a Fernando na trati. Po Gaslyho druhé zastávce v boxech jsme se rozhodli držet strategie jedné zastávky a bránit se před ním, jak nejlépe jsme mohli. Nejprve Esteban pustil Fernando, aby jej potáhl a udržel Gaslyho za sebou. I když to fungovalo na několik kol, nakonec jsme jej s výhodou čerstvých pneumatik, které měl, nebyli schopni udržet. Fernando vrátil pozici v posledním kole Estebanovi, čímž podtrhl působivého týmového ducha obou jezdců, aby si vzájemně pomáhali a zároveň hnali tým vpřed. Naše pozornost se přesune přímo do Kataru. Míříme relativně do neznáma, ale je to vzrušující výzva, na kterou se těšíme.



McLaren

Lando Norris, 10. místo

Dnešní den byl jak pro mě, tak pro tým zklamáním. Měl jsem opravdu dobrý start a když jsem se snažil vrátit na trať, nebylo zde dost místa, což ve výsledku vyvolalo defekt. Mohli jsme získat pár cenných bodů. Zanalyzujeme to a příště se pokusíme udělat lepší práci. Boj ze zadních pozic byl dobrý, podařilo se mi uhrát bod, což je lepší než nic. Myslím, že je to to nejlepší, co jsme dnes po tom všem mohli udělat. Těžkých pár týdnů, ale doufejme, že v Kataru zažijeme lepší.

Daniel Ricciardo, závod nedokončil

Bylo to fajn! Na startu jsme šli dopředu, což byl po včerejšku rozhodně jeden cíl. Nebyl jsem spokojený s tím, jak se mi sprint vydařil, a tak jsem se to rozhodl to zlepšit. Měli jsme několik dobrých soubojů, Ocon na mě udělal ze začátku závodu dobrý manévr, ale dokázalo se mi podobným dostat se zpět, z čehož jsem spokojený.

Potom jsme byli v boji s Gaslym a také s Ferrari. Věděli jsme, že musí zastavit dvakrát. Myslím, že měli trochu lepší tempo, ale možná jsme je mohli rozhodit pomocí strategie. Ale pak jsme měli ztrátu výkonu a museli jsme odstoupit. Rozhodně škoda, ale bylo to mnohem slibnější než včera. Vezmeme si z toho cenná pozitiva a příští týden máme další šanci.

Andreas Seidl, šéf týmu

Náročné nedělní odpoledne pro nás, opět jen jeden bod za hodně úsilí. Bohužel, po dobrém úvodním startu měl Lando nešťastný kontakt s Carlosem, což jej stálo defekt a rázem se umístil na chvostu startovního pole s výrazným poškozením podlahy, což ho stálo mnoho výkonu. Pokračovali jsme v boji, Lando se probojoval přes pole a udělal dobře, že získal bod, ale vzhledem k tomu, kde jsme začali, je to samozřejmě zklamání. Na straně Daniela se na startu srovnal a jeho závod probíhal dobře, dokud nebyl nucen odstoupit, protože utrpěl ztrátu výkonu.

Bez ohledu na výsledek jsme tento víkend všichni velmi tvrdě pracovali, zejména s ohledem na intenzitu způsobenou pozdním příjezdem našeho nákladu, ale měli jsme konkurenceschopný vůz. Děkuji všem na trati, v továrně a našim kolegům z Mercedes HPP za jejich úsilí. Budeme i nadále tvrdě pracovat a těšíme se, že pojedeme znovu další nové vzrušující závody, počínaje Katarem příští týden.



Aston Martin

Sebastian Vettel, 11. místo

Myslel jsem si, že dnes máme dobrou příležitost bodovat, ale virtuální safety car nám nepomohl a stál mě pozici u Estebana [Ocona]. Nebýt toho by to bal jiný závod. Stále jsme zkoušeli vše, co bylo v našich silách, dokonce i strategii jsme raději změnili na dvě zastávky. V závěru jsme byli blízko k tomu, abychom získali bod od Landa [Norrise], doháněli jsme ho v posledních kolech, ale nestačilo to.

Lance Stroll, závod nedokončil

Myslím, že po včerejšku jsme měli dobrou šanci bodovat. Po dobrém začátku jsem měl kontakt s [Jukim] Cunodou hned v první zatáčce. Byl na měkké směsi, zatímco já na středních, takže v té fázi byl rychlejší. Myslím, že jeho pohyb byl zoufalý a byl až příliš optimistický. Ten kontakt mi poškodil auto a odtamtud odpadávaly další kusy, což znamenalo, že se tempo zhoršilo a my jsme prostě jeli ztráceli. Je zklamáním, že jsme odstoupili, ale tento víkend mě ještě více utvrdil v tom, abych příští víkend v Kataru skončil lépe.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Sebastian i Lance odstartovali výborně, jeden byl v prvním kole šestý a druhý dvanáctý. Letící [Lewis] Hamilton předjel Sebastiana ve druhém kole, pak o kolo později [Juki] Cunoda bezohledně narazil svým vozem do Lance. Způsobil kolizi, za kterou byl správně potrestán 10 sekundami. Poté se Lance snažil ze všech sil, ale jeho auto bylo tak vážně poškozeno Cunodou, tudíž jsme museli odstoupit. Sebastian se držel na šesté pozici třetinu závodu, ale bohužel také ne vlastní vinou zastavil v boxech těsně před virtuálním safety carem, díky čemuž se propadnul. Nakonec dojel jedenáctý. Nyní do Kataru!



Williams

George Russell, 13. místo

Bylo to dnes lepší, než jsme čekali. První dva stinty byly docela těžké, v úvodních kolech jsme nedokázali udělat žádný pokrok a měli jsme problémy s restartem. Poslední stint už byl dobrý a dokázal jsem se udržet před Giovinazzim. Odrazit útoky Alfy Romeo za sebou je pro nás docela velký problém, protože tento víkend nám chyběla rychlost. Třináctá příčka není zrovna místo, o které usilujeme, ale vzhledem k okolnostem myslím, že to je dobrý výsledek.

Před cestou do Kataru cítím jistý optimismus, protože se domnívám, že Losail International Circuit bude vyhovovat charakteristice našeho vozu více než poslední dva závody. Doufejme, že tam pojedeme lépe a budeme rychlejší.

Nicholas Latifi, 16. místo

Závod jsem zvládl lépe, než jsem čekal, protože tempo bylo docela slušné, ale jinak to byla osamělá Grand Prix, protože jsem většinu z ní jel sám, což není zrovna příjemné. Budeme muset zjistit, zda se něco dalo udělat jinak. Nicméně znovu se na závodní dráhu vrátíme za sedm dní a na nadcházejících tratích bychom měli být konkurenceschopnější, než jsme byli v Mexiku a Brazílii, takže se na závody na Středním východě těším.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Dnešek byl příznivý, i když nám nakonec chyběla rychlost k zisku nějakého bodu, za složitých okolností se nám podařilo udělat dobrý závod. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba absolvovat několik zastávek v boxech a byly tu zásahy SC a VSC, existovala možnost uhrát nebo i ztratit nějaký čas, bylo potřeba vše dobře vyhodnotit. Po špatném úvodním kole jsme stáhli hodně brzy George do boxů a pokoušeli se získat na tvrdé sadě - měl na ní dobré tempo, včetně povedeného posledního stintu. Nicholas měl méně štěstí, protože VSC ho zastihl v boxové uličce, což ho poněkud zpomalilo. Na volné trati si vedl dobře a dokázal ohrožovat Cunodu.

Celkově to byl pro tým dobrý trénink, protože v těchto dnech máme závodů s více zastávkami menší množství. Přidání SC a VSC, vysoká teplota a dění na trati vyústily v rušný, zajímavý závod. Nepovedlo se nám všechno ideálně, Nicholasova první zastávka mohla dopadnout lépe, na druhou stranu jsme hodně věcí zvládli velmi dobře a hodně jsme se během tohoto víkendu naučili, což při rozvoji našeho závodního týmu prospěje.



Haas

Nikita Mazepin, 17. místo

Měl jsem dobrý den. Start nebyl nejlepší, odpíchl jsem se dobře, ale pak se mi trochu protočila kola, takže prvních pár zatáček bylo těžké svádět souboje. Měl jsem dobrou zatáčku 4 a myslím, že v prvních kolech jsem dobře nakládal s pneumatikami. Tým odvedl skvělou práci, měl jsem od počátku fungující auto, střední pasáž byla trochu složitější, ke konci jsem zase nabral rychlost. Je to krok správným směrem, samozřejmě jsme se maximálně pokoušeli využít VSC a SC, ale bohužel víc se z dané situace vytěžit nedalo.

Mick Schumacher, 18. místo

Bojoval jsem s Kimim, na tiskovce jsme o tom žertovali. Je smůla, že jsme se dostali příliš blízko, ale takové věci se stávají, zvláště v té zatáčce to bývá hodně těsné. Do boxů to bylo daleko, ale jinak si myslím,že jsem jel dobrý závod. Z takových věcí těžím poučení a každý souboj, který absolvuji, je pro mě užitečný. Z dneška si odnáším hodně pozitiv a za sebe mohu říci, že jsem si závod opravdu užil.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes to bylo celkem dobré - hlavně start. Mick udělal velký pokrok a Nikita rovněž. Mick se srazil s Kimim a to jeho závod poznamenalo, ale Nikitův první stint byl velmi dobrý. Myslím, že to byl jeden z našich nejlepších víkendů v letošní sezóně a naznačuje naše pozvolné stoupání. Celkově vzato, výsledek fantastický není, ale náš pokrok ano.