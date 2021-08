Blíží se Bottasův konec u Mercedesu? Wolff mu chce hledat angažmá

Tento předpoklad nyní nepřímo potvrdil šéf Stříbrných šípů Toto Wolff, který se nechal slyšet, že Valtteri Bottasovi pomůže najít v případě potřeby nové angažmá. Připomeňme, že rodák z Nastoly působí od Mercedesu od roku 2017, přičemž do týmu ho po nečekaném konci Nica Rosberga přivedl právě Wolff - Bottasův manažer.

„Jestliže se jako tým rozhodneme dát příležitost někomu jinému, bude mou povinností, abych Valtterimu pomohl zajistit skvělou budoucnost," říká Wolff, který se netají tím, že ho s Bottasem pojí blízký osobní vztah. Fin by mohl podle zákulisních informací zamířit do Alfy Romeo, kde by nahradil svého krajana Raikkonena. Letošní výkony Kimiho nejsou ideální, a tak se začíná stále více spekulovat o konci jeho bohaté formulové kariéry.

Bottas by se tak mohl stát novým lídrem týmu. To je sice něco, co se mu u Mercedesu nepodařilo, ale podle Wolffa v tom hraje roli pouze faktor Hamilton. „Být týmovým kolegou neúspěšnějšího jezdce v historii Formule 1 není snadné. Není snadné v takových podmínkách zazářit, Valtteri byl každopádně skvělý."

„Je to prostě důležitý člen týmu," doplňuje Wolff, jemuž s příchodem Bottase k Mercedesu ubylo nezanedbatelné penzum práce a hlavně nervů. Po letech soupeření mezi Hamiltonem a Rosbergem měl totiž Mercedes jasně stanoveného pilota číslo jedna a dva. Bottas objektivně řečeno nebyl, není a ani nebude rychlý jako Hamilton, svou roli však plní velmi dobře.