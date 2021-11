Marko pochyboval o výměně Verstappenova motoru, očekával double Mercedesu. Nyní je na řadě Hamilton

Po posledním podniku ztrácí Holanďan na vedoucího Lewise Hamiltona v šampionátu jezdců pouhé dva body a je ve výborné pozici, protože na čtvrtý motor bude muset přejít i pilot Mercedesu. Ten změnu jeho agregátu nevylučuje již tento víkend v Turecku, po něm v kalendáři zůstane ještě dalších šest závodů.

Verstappen po nasazení nové pohonné jednotky Hondy putoval v Soči dozadu, senzačně se ale probojoval i s přispěním závěrečného deště na druhou příčku za Hamiltona, zatímco do té doby vedoucí Norris se propadl. Pro Red Bull šlo o velkou úlevu.

"Věděli jsme, jak moc bude Mercedes v Rusku rychlí, proto jsme se domnívali, že bezpochyby dojedou na prvním dvou pozicích. Druhé místo omezilo škody poté, co jsme nasadili čtvrtou pohonnou jednotku, což bylo ideální," komentuje šéf Hondy Masaši Jamamoto.

Max Verstappen se svou stříbrnou trofejí na pódiu v Soči | foto: Red Bull Content Pool

Situace je pro Red Bull o to lepší, že ke stejnému kroku bude muset přistoupit i Mercedes a po penalizaci Hamiltona za použití 4. motoru by Verstappen mohl znovu získat vedení v šampionátu, a to zřejmě již v Turecku.

"Vyměnit motor bylo těžké rozhodnutí. Red Bull měl do poslední chvíle pochybnosti. Hovořil jsem s Helmutem Markem a řekl jsem mu, že podle mě bude Rusko dobrou volbou pro tu výměnu," pokračuje Jamamoto.

Podobné rozhovory nyní vedou v zákulisí u Mercedesu. Ten v Soči vyměnil motor zatím jen Valtterimu Bottasovi a podle šéfa Tota Wolffa zdaleka nešlo jen o "preventivní" výměnu, by měli motor do zásoby ke konci roku a nemuseli již být penalizováni.

Penalizace za nasazení nového motoru v Turecku již hrozí u všech jezdců | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Chtěli jsme také porozumět výkonnosti pohonné jednotky, což vzbudilo určité otazníky. Víkend po víkendu znovu vyhodnocujeme výkonnost pohonných jednotek a rozhodujeme se. Máme určité otazníky, a proto jsme se nerozhodli, které motory zařadíme zpět do zásoby," poznamenává Wolff.

Podle něj jde o balancování mezi využívání maximálního výkonu a životností motoru. "Musíte mít tu správnou rovnováhu mezi spolehlivostí pohonné jednotky, nejen letošní, ale i té příští. Proto jsme ve fázi vyhodnocování, jak v sezóně pokračovat, pokud jde o pohonné jednotky," odhaluje šéf Mercedesu.