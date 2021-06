"Tohle je nepřijatelné, nemůžeme si dovolit takto ztrácet body," rozčiluje se šéf Mercedesu

Zatímco v předchozích podnicích s výjimkou Imoly Mercedes získával každý víkend nejméně 40 bodů, tak poslední dvě velké ceny pro něj představovaly katastrofu: dohromady v nich nasbíral jen 7 bodů, což je pro tým nejhorší výsledek od konce sezóny 2012. A Red Bull najednou odskočil o 26 bodů dopředu.

"Myslím, že spousta věcí neprobíhá tak hladce, jako v posledních několika letech. Z provozního hlediska nedosahujeme na ty nejlepší známky. Opravdu jsme nenašli to ideální nastavení v kvalifikaci a v závodě, abychom měli rychlé auto v kvalifikaci i v závodě," popisuje Wolff.

Mercedesu se přesto na poslední chvíli ve třetím tréninku podařilo najít mnohem lepší nastavení, což Hamiltonovi umožnilo bojovat o pole-position s Charlesem Leclercem z Ferrari a Maxem Verstappenem z Red Bullu. Do té doby byly Stříbrné šípy nekonkurenceschopné.

From to 🤩 to 😱 in seconds. It’s been an emotional rollercoaster this weekend, Team. pic.twitter.com/NQAAb8rkjJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 6, 2021

"Je toho hodně, co musíme zlepšit, a já se na to zkrátka chci hned vrhnout, abych zajistil, že opravdu budeme moci bojovat o tento šampionát. Protože takto ztrácet body nemůžeme, jako tomu bylo v Monaku a tady. Je to pro nás všechny zkrátka nepřijatelné," zlobí se šéf Mercedesu.

Wolff přiznává, že prožívá ty "nejtěžší" časy ve své roli šéfa Mercedesu od roku 2014. "Jsem tak naštvaný... Zkrátka to bolí. Můžete říct, že jsme měli trofej téměř na dosah, protože Max neskóroval, ale nevím - emoce či frustrace momentálně převládají."

Podle něj jejich monopost W12 "v Monaku nebyl konkurenceschopný, Tečka. V Baku byl téměř ve všech částech víkendu mimo... Je zkrátka nepřijatelné, že auto nedostáváme do výkonné pozice po startu nebo po zastávkách. Ztrácíme sekundy za sekundami, než jej dostaneme do uspokojivého provozního rámce. Funguje, ale [než začne, tak to] trvá to příliš dlouho."

Chyba Lewise Hamilton při restartu 2 kola před koncem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Zklamaný byl i Lewis Hamilton, před kterého se v závodě dostaly oba Red Bully. Po odstoupení Verstappena držel druhou pozici za Pérezem, jenže při restartu si nechtíc změnil vyvážení brzd a v první zatáčce vyjel rovně mimo trať - cílem projel jako poslední ze všech, po penalizaci Latifiho z toho bylo stále prachbídné 15. místo.

Sedminásobný mistr světa má na svém kontě po šestém podniku letošní sezóny 101 bodů. Na svého největšího soupeře Verstappena naštěstí ztrácí jen čtyři body, jelikož Holanďanovi v závěru velké ceny praskla pneumatika. V Baku však na jeho smůlu mohl vydělat podstatně více a zvrátit vývoj šampionátu.