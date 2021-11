"Fakt doufám, že už je s tím konec!" Bottas jako pokusný králík, sedmý motor nechce

Fin se poprvé musel vyrovnat s trestem za použití nadlimitních komponent pohonné jednotky již v Itálii, kdy dostal čtvrtý spalovací motor (ICE), turbo (TC), motorgenerátory pro rekuperaci tepelné (MGU-H) i kinetické (MGU-K) energie, řídicí elektroniku (CE) a výfukový systém (EX).

Hned v následujícím podniku, ve Velké ceně Ruska, Mercedes překvapil, když mu opět měnil komponenty za nové (ICE, TC, MGU-H a EX). A minulou neděli v USA obdržel další nový spalovací motor a výfukový systém, proto dostal na startovním roštu další penalizaci.

V čem je problém? Mercedes u svého motoru objevil problémy se spolehlivostí, které se usilovně snaží napravit, aby Lewis Hamilton v mistrovském boji o titul s Maxem Verstappenem kvůli nim nemusel odstoupit během závodu. A provedené úpravy vždy nejdříve otestuje u jeho týmového kolegy.

Stav použitých součástí pohonných jednotek před GP Mexika 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Ten má v zásobě již dost motorů, aby s nimi odjel zbývajících pět závodů, slouží však nyní jako takový "pokusný králík." A to se Bottasovi, který příští rok odchází k Alfě Romeo, pochopitelně moc nezamlouvá. V závodech startuje z konce či z hloubi pole, jeho vůz Mercedes W12 je přitom aerodynamicky velmi citlivý na špinavý vzduch, proto se mu špatně dostává zpět dopředu.

"Fakt doufám, že už s tím už skončíme. Myslím, že oba motory, které mám v zásobě, se zdají být v pořádku. Neobjevili jsme u nich žádné potíže," potvrzuje úspěšnost zásahů Mercedesu do spalovacího motoru, který ve výkonnějším módu nedokázal ujet tolik kilometrů, kolik od něj tým očekával. Problémy se objevily také u zákaznických týmů, penalizace za nasazení 4. motorů dostali už i Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) i oba piloti Williamsu.

Někteří poukazují na to, že za potížemi stojí absence Andyho Cowella, jenž opustil Mercedes loni. Šéf týmu Toto Wolff to ale popírá: "Síla naší organizace tkví v její hloubce. Andy je určitě výjimečnou osobností, která nám ve svém období pomohla, totéž ale platí o [jeho nástupci Thomasovi] Hywelovi a všech kolem něj. Vývoj motorů není něco, co se zvládne za den. Mají dlouhé zaváděcí časy, ať už se věci ubírají správným či špatným směrem."

Pohonná jednotka Mercedesu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Zdá se, že Mercedes své problémy vyřešil, byť Wolff v Texasu nevyloučil možnost nasazení dalšího nového motoru u Hamiltona ve zbytku sezóny. Přeci jen je pořád lepší pět trestných míst na startu a dojez na stupních vítězů než zcela přijít o body po selhání na trati.

"Přeji si, abych se do konce už obešel bez penalizací, protože v příštích velkých cenách v tak těsném šampionát to fakt kompromituje váš závod, když se propadnete v poli," komentuje Bottas, který v Austinu nakonec dojel po startu z devátého místa šestý.

"Bylo to těžké, jak jsme očekávali. V prvním stintu to bylo o to horší, že jsem byl za AlphouTauri a nemohl jsem ji předjet, takže jsem za ní ztratil celkem dost času. Žel nám nepomohl ani žádný safety car. Dostal jsem se dopředu, ale trvalo to," vrací se k poslední Velké ceně Spojených států finský pilot Mercedesu.

Jeho týmový kolega Lewis Hamilton odstartoval z 2. místa výborně a dostal se hned před Verstappena, ten ale šel díky agresivní strategie po prvních zastávkách znovu do vedení, které si až do cíle udržel, což platí také o celkovém pořadí. Mezi týmy vede stále Mercedes, jenže další přešlapy si nemůže moc dovolit - Red Bull na něj ztrácí jen 23 bodů (viz průběžné pořadí jezdců a týmů).