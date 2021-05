Alpine v Portugalsku jako polité živou vodou. Alonso netuší, proč byli tak rychlí

Španěl projel cílem jako osmý za svým týmovým kolegou Estebanem Oconem, pro svou stáj tak vybojovali 10 mistrovských bodů a dostali ji mezi konstruktéry na pátou příčku před AlphuTauri, před sebou nyní mají Ferrari. Alpine má za sebou svůj nejlepší víkend v F1, dobrou rychlost předvedlo již v sobotu, kdy se jejich vůz dostal do třetí řady na roštu.

"Obecně šlo o dobrý víkend, nejen o závod. Cítil jsem, že auto bylo mnohem konkurenceschopnější než předtím v Imole či v Bahrajnu. Bojovali jsme s jedním McLarenem, s jedním Ferrari, s AlphouTauri. Rozhodně jsme tedy ve skupině, do níž jsme v Imole nebo v Bahrajnu nepatřili, to je tedy pozitivní," rozplývá se Alonso, jenž byl v kvalifikaci na rovinkách dokonce nejrychlejší ze všech (323,7 km/h na speed-trapu, viz níže).

"Cítili jsme se konkurenceschopně už od 1. tréninku, v tom druhém jsme skončili pátí, ve třetím tréninku jsme mohli být třetí. Zůstává tak trochu záhadou, co se stalo v kvalifikaci, v níž jsem se tak dobře necítil. Žel jsem v ní necítil tu stejnou přilnavost jako v ostatních částech víkendu," přibližuje Španěl, jenž si v závěru Velké ceny Portugalska podal Ricciarda i Sainze.

"To trochu narušilo můj závod, ale celkově jsem s víkendem a s pokrokem ve výkonnosti vozu velmi spokojený. Myslím, že pro nás jako Alpine šlo o dobrou neděli díky tomu, že jsme byli konkurenceschopnějšími než v kterémkoliv jiném závodě letos," pokračuje Alonso, jenž se letos vrátil do F1 po dvouleté přestávce.

"Stále objevujeme na voze nějaké věci, každý víkend. Přesunuli jsme se na okruh s letos prozatím velmi odlišnými vlastnostmi. Hodně se to lišilo od horka v Bahrajnu a pomalých zatáček s dlouhými rovinkami v mokré Imole, teď to bylo větrné Portimao."

"Myslím si tedy, že musíme dále poznávat auto i naše soupeře - kde jsou silní, kde slabí. A to potrvá, podle mě to platí pro všechny," shrnuje Alonso, jenž si v Portugalsku užil "spoustu zábavy" a svedl několik "dobrých bitev" poté, co do závodu šel z 14. místa na roštu.

Fernando Alonso je se začátkem sezóny 2021 u Alpine zatím spokojený: "Víc jsem si ani přát nemohl" | foto: Alpine F1 Team

"V prvních dvou závodech jsme bojovali na konci středu pole - s Williamsy, s Alfou Romeo. Ferrari, McLaren a AlphaTauri pro nás byli v Bahrajnu nedostižní a tady byli o víkendu v podstatě pomalejší než my, což bylo fajn," komentuje pokrok Alpine zkušený pilot, jemuž v šampionátu patří s 5 body zatím 12. místo.

"Máme za sebou tři závody - žel jedno odstoupení v Bahrajnu a dvakrát na bodech, víc jsem si nemohl přát. Co nejrychleji se učím a zvykám na tým, přijde toho ještě více. Považuji to za dobrý start, potřebujeme se však zlepšit," dodává Alonso toužící po dalších úspěších.