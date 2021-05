"Trochu divné!" Přestřelku o nejrychlejší kolo vyhrál Bottas, komisaři Verstappenův čas smazali

Verstappen totiž předvedl o 16 tisícin rychlejší kolo, komisaři mu čas po dojezdu do cíle škrtli, protože dle opakovaných záběrů se během svého ostrého pokusu ocitl v zatáčce č. 14 všemi 4 koly mimo trať.

Šlo přitom o jediný penalizovaný prohřešek v tomto místě - 13 časů v závodě smazali kvůli výjezdům mimo v zatáčce č. 1, 4 časy za porušení hranic okruhu v zatáčce č. 4.

Nejrychlejší kola GP Portugalska 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Max se nejprve radoval z bodu navíc, jeho nálada se ale rychle změnila poté, co mu Paul di Resta na roštu sdělil, že o něj od zeleného stolu přišel. "Fakt? To je trochu podivné, že kontrolovali hranice dráhy v zatáčce č. 14. No to je fuk," komentoval naštvaně.