Marko se diví Vettelovi: Měl si dát rok pauzu

„Nechápu to, měl si vzít rok volna a rozhodnout se, jakým směrem se chce dál vydat. Příští rok by měl ve Formuli 1, spoustu možností, kde se uplatnit," hlásí na adresu Sebastiana Vettela Helmut Marko.

Odborný poradce Red Bullu čtyřnásobného šampiona dobře zná, vždyť právě s Markem za zády získal Vettel své největší úspěchy. Zároveň není tajemstvím, že Red Bull měl o služby svého bývalého svěřence před touto sezonou zájem, ten dal ale nakonec přednost Aston Martinu.

A to se zatím nejeví jako dobrá volba. Tmavě zelený vůz rozhodně neoslňuje, částečně i proto, že jej zasáhly změny v oblasti pravidel podlahy. Šéf Aston Martinu Otmar Szafnauer hovoří v této souvislosti o manku čítajícím více než vteřinu na kolo. Právě o tolik měly jeho vozy na základě upravených regulí zpomalit.

Sebastian Vettel - sobotní trénink v Bahrajnu | foto: Aston Martin Racing

„Je to jednoduché. Aston Martin má srovnatelné auto s Mercedesem, takže je trápí stejné problémy jako Mercedes. První závod byl pro Seba katastrofou, ale myslím, že dříve nebo později zlepší ovladatelnost vozu i svou výkonnost. Je však pravda, že nejsou tak dobří jako Stříbrné šípy," dodává Marko.

Další Rakušan Gerhard Berger je toho názoru, že Sebastian Vettel nezvládá tlak. Někdejší pilot Ferrari nebo McLarenu si dokonce myslí, že Seb tlak nezvládal nikdy, při této příležitosti pak upozorňuje na interní konfrontaci s Danielem Ricciardem, potažmo Charlesem Leclercem.

„Vettel nikdy nereagoval pod tlakem dobře, vzpomeňme si na rok 2014 a stejně tak na jeho poslední dva roky u Ferrari. On ho prostě nemá rád. Jamile se dostanete do situace, ve které teď je, musíte jít krok po koku a s nadhledem. Jemu se to nedaří, dělá stále větší a větší chyby, což vede k tomu, že ho lidé začínají zpochybňovat," říká Gerhard Berger.