Vettel nechce srovnávat Aston Martin a Red Bull: Podobné věci by se ale našly

Anglický humor brzy může ale světovému šampiónovi zhořknout. Podle německých médií bude Vettel zodpovědný za týmový úspěch Aston Martina?

Podle Giorgia Ascanelliho, bývalého technologického ředitele společnosti Toro Rosso, to není náhoda: „Pravděpodobně jste si toho už všimli, každý tým, v němž Sebastian Vettel dosud závodil, se stal vítězným týmem. Nejprve to bylo Toro Rosso, pak Red Bull. To je Sebastian, s těžkou nohou na plynu a způsobem, jak táhnout tým."

Sebastian Vettel při tvarování sedačky | foto: Aston Martin Racing

Tvrzení Ascanelliho je založené na duelu mezi Toro Rosso a Red Bull v roce 2008, kdy Vettel poprvé vyhrál v Monze. Nyní k tomu říká: „Red Bull měl všechny ingredience pro úspěch v roce 2008, ale my vyhráli, protože Vettel byl lepší než Coulthard a Webber.“

„Na papíře určitě existují věci, které se zdají podobné, ale myslím si, že situace je nyní jiná. Hlavně proto, že jsem dnes já sám v jiném bodě. Některé věci jsou podobné, Aston Martin sídlí v Anglii, stejně jako Red Bull a v pozadí stojí také miliardář, nyní Lawrence Stroll, v Red Bullu to byl Didi Mateschitz. Ale já bych opravdu Aston Martin a Red Bull nechtěl srovnávat. Je to opravdu o něčem jiném,“ prozradil Vettel.

Němec je známý tím, že potřebuje klidné a přátelské prostředí, které kdysi měl v Red Bullu, a které mu nyní slíbil šéf týmu Aston Martin Otmar Szafnauer, jenž tvrdí: „Je to o respektu a způsobu, jak držet pohromadě. Vážíme si talentu každého jednotlivce a na nikoho nemíříme prstem. Doporučujeme našim lidem, aby se poučili z chyb. Všichni táhneme stejným směrem a máme dobrou pracovní atmosféru, kulturu, ve které nikoho neobviňujeme z toho, že udělal chybu. To platí i pro piloty. To se „Sebovi“ bude líbit a jsem si jistý, že mu to vrátí formu.“

Novináři se tedy ptají Vettela: Jak důležité je cítit důvěru, kterou kdysi měl v Red Bull? „Každý je jiný, ale přesto každý pravděpodobně má rád prostředí, kde si stojí za sebou a pracuje pro sebe. Zatím pro mě v Aston Martin samozřejmě existuje spousta nových tváří, ale jsem si jistý, že to bude fungovat. Vždy musíte být otevření novým věcem. Potkám spoustu nových lidí, nové způsoby práce, nové přístupy - a nebylo by správné věřit, že pouze moje cesta je ideální,“ odpověděl pokorně.

„Doufám, že si Sebastian najde cestu zpět do své staré formy,“ říká poradce Red Bull Helmut Marko a dodává: „Ví, že poslední dva roky nebyly jeho nejlepší. Z jakýchkoli důvodů.“