"Pod tlakem se hroutí, nemá formu." Kritika Vettela narůstá

V nedělním závodě navíc dostal penalizaci za to, jak při brzdění do první zatáčky zezadu narazil do Estebana Ocona, jenž nikterak neměnil směr. Trestných deset sekund však nemělo žádný vliv na 15. příčku, na níž Vettel projel cílem.

"Sebastian je čtyřnásobným šampionem, takže patří mezi výjimečné jezdce, o tom není pochyb. Nikdy ale nereagoval dobře na tlak. Vzpomínám si, když do Red Bullu přišel Daniel [Ricciardo], tak byl velmi silný a na Sebastiana vyvinul tlak. Pro Sebastiana to bylo těžké se s tím vyrovnat," popisuje bývalý pilot Gerhard Berger.

"U Ferrari to bylo stejné. A teď, když ho sleduji, tak zkrátka cítím, že není volný, není dostatečně uvolněný. Možná by chtěl momentálně něco dokazovat, ale asi to není možné, protože nemá dost dobré auto nebo je vlastní forma není dost dobrá," kritizuje 61letý rakouský pilot, jenž na v letech 1987 - 1997 závodil v F1 za Ferrari, McLaren či Renault.

Sebastian Vettel s Aston Martinem AMR21 během pátečního tréninku v Bahrajnu | foto: Aston Martin Racing

Jeho bývalý soupeř Damon Hill je v hodnocení Vettela ještě ostřejší: "Je to jako s mexickou party hrou, s piñatou. Je poražen napadrť. Je to příšerné sledovat, co se děje. Fakt cítím, že potřebuje změnit své psychické rozpoložení... Pak by měl ty potřebné schopnosti. Mohl by závodit na čele s Lewise a s Maxem."

Vettel po závodě v Bahrajnu přiznal, že má problémy zvyknout si na své nové auto: "Necítím se ve voze jako doma. Hodně věcí bojuje proti mě, takže se nemůžu soustředit na řízení. Existuje spousta věcí, o které se musíme postarat."

Aston Martin, loni známý jako Racing Point či Copy Point kvůli kopírování Mercedesu, letos navíc není tak konkurenceschopný. "Někteří byli o dvě sekundy rychlejší," poukazuje Vettel, jenž se snažil posunout dopředu díky strategie sázející na jedinou zastávku. "Podle mě šlo o správné rozhodnutí, ke konci mi ale úplně odcházely pneumatiky."

There are always positives. 💚#SV5 debriefs his first race in green. ⬇️#BahrainGP pic.twitter.com/Vcx6w6b8jv — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 28, 2021

Jeho šéf Otmar Szafnauer k tomu dodává: "Sebastianův závod byl náročný vzhledem k tomu, že se musel probíjet z konce roštu. Přešli jsme u něj na jednozastávkovou strategii, abychom mu dali tu nejlepší šanci na zisk bodů. Nakonec to bylo příliš a výkonnost jeho pneumatik se vytrácela rychleji, než jsme čekali."

"Z prvního víkendu sezóny si odneseme pozitiva i negativa a v následujících týdnech budeme tvrdě pracovat na tom, abychom v dalším závodě v Imole byli konkurenceschopnější," slibuje šéf Aston Martinu, který chce i letos útočit na třetí příčku mezi konstruktéry.