Vettel mohl jezdit opět za Red Bull místo Péreze, pokud by byl trpělivější, prozradil Marko

Šéf týmu Christian Horner tyto informace bryskně popíral, Vettel však byl v padoku loni v červenci několikrát spatřen při rozhovorech s majitelem Dietrichem Mateschitzem, s nímž má stále dobré vztahy, či s Helmutem Markem, jenž mohl přivést Seba zpět "domů."

"Ano, stále s nimi dobře vycházím a dobře vycházím i s Helmutem. Jen jsem jej požádal o radu. Musím být upřímný sám k sobě a říct si, že nastává konec. Nebo že si musím dát na rok přestávku. Všechno je nyní možné," uvedl tehdy Vettel.

Marko mu tehdy poradil, aby si dal rok přestávku, než se bude moci vrátit k Red Bullu: "Bylo jasné, že Sebastiana čeká u Ferrari další náročná sezóna. Nechtěl jsem, aby jednal unáhleně, ale aby počkal. Bylo mi totiž jasné, že na jezdeckém trhu dojde před rokem 2022 k zásadním změnám."

"Například jsem si byl jistý tím, že u Mercedesu bude tou dobou volné místo. Ale nejen tam. Obecně jsem Sebastianovi poradil, aby si dal pauzu. To se ale týkalo také Red Bullu. Jen jsem chtěl, aby byl ve správný čas stále na trhu a mohl si tak vybrat tu nejlepší možnou nabídku," vysvětluje odborný poradce Red Bullu.

Vettel prožil u Red Bullu nejlepší období své kariéry | foto: Red Bull Racing

Měl by tedy u nich Vettel šanci, kdyby počkal se svým rozhodnutím a nevyužil hned nabídku Aston Martinu (loňského Racing Pointu)? "Když mu Ferrari napsalo, tak jsme neměli pro rok 2021 místo. V té době jsme pevně věřili, že se Alexander Albon pozitivně rozvine, takže bude schopen jezdit po boku Maxe Verstappena i v sezóně 2021," odhaluje Marko.

"To je to, co jsem řekl Sebastianovi. Žel jsme se mýlili. Když jsme museli začít jednat, Sebastian už nebyl na seznamu, protože se dlouhodobě zavázal Aston Martinu. Proto byl pro nás Sergio Pérez logickou volbou," říká zkušený Rakušan.

"Doufám, že znovu najde tu svou starou formu. Sám ví, že dva poslední roky nepatřily k jeho nejlepším. Z různých důvodů. Nemyslím si však, že by pro nás mohl být nebezpečný. Loni byl totiž jeho nový tým příliš daleko za námi," věří Marko, že Vettel je s Aston Martinem nebude moc kousat.

"A to díky tomu, Pérez byl extrémně silný, zejména ve druhé polovině sezóny. I kdyby byl Sebastian v každém závodě ve špičkové formě, jako jezdec nemůže dohnat takovou ztrátu, jako měl na nás jeho tým. Ale můžu se mýlit," dodává s úsměvem Marko.