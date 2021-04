Sainz věří, že měl lepší tempo než McLaren. Co říká na rychlost Leclerca?

Letošní sezona Formule 1 je charakteristická díky hned několika aspektům. Jedním z nich je i velký počet jezdeckých transferů, který se mezi týmy odehrál. Zúčastnil se jich také Carlos Sainz, který přestoupil z McLarenu do Ferrari.

A šestadvacetiletý Španěl se u nového chlebodárce uvedl solidně, po celý bahrajnský víkend předváděl Sainz junior konstantní výkony, což mu v cíli přineslo body za osmou příčku. Nebýt menšího výpadku v Q3, mohlo to být ještě lepší.

„Abych byl upřímný, tak pocity jsou lepší než výsledek. Po celý víkend jsem byl rychlý, byl jsem blízko Charlesovi, dokonce blíž než jsem sám očekával. Jsou tu některé detaily, které mě připravily o lepší umístění, například kvalifikace a první kolo, ale celkově je na čem stavět. Jdu krok po kroku, mám dobrý pocit," popisuje Sainz.

Carlos Sainz - závod v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Španěl věří, že v prvním závodě sezony měl na středně tvrdých a tvrdých pneumatikách lepší tempo než McLaren. „Jsem si jistý, že moje tempo bylo lepší než na osmé místo. Hlavně na středně tvrdých a tvrdých pneumatikách by to stačilo i na McLaren, to můžu s klidem říct, ale zkrátka jdu po malých krůčcích. Nechci nic uspěchat."

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jaký směr souboj dvou mladých dravců u Ferrari nabere. Má podle vás Carlos šanci na to, aby Charlesa Leclerca zdolal?