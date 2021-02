Pérez proti Verstappenovi spoléhá na svou velkou zbraň

Tam, kde v minulých sezónách ostatní ztroskotali, by chtěl Pérez uspět: porazit hvězdu Red Bullu Maxe Verstappena a udržet si své místo v týmu. Spoléhá přitom na zkušenosti, které během své kariéry v F1 nabyl – včetně té z McLarenu z roku 2013.

Jak velkou výhodou můžou být v boji proti Maxovi? "Myslím, že docela velkou, mám-li být upřímný. Když se věci v F1 nevyvíjejí dobře, tak na vás tvrdě doléhá tlak. A když máte zkušenosti a dříve jste si tím prošli, tak se zkrátka dokážete soustředit na ty správné věci," vysvětluje Pérez.

"Technicky během své kariéry rozvíjíte také spoustu schopností. Zkrátka si myslím, že jsem ve skvělé fázi. Příležitost přišla ve skvělém okamžiku mé kariéry a ano, bude to fungovat," hýří nový závodní pilot Red Bullu sebevědomím.

Sergio Pérez s vozem RB15 během testu Red Bullu v Silverstone tento týden | foto: Red Bull Content Pool

Z Verstappena nemá žádné obavy. Jakmile se u Red Bullu dostatečně zabydlí, bude moci plně dokázat to, čeho je schopný: "Věřím ve své schopnosti. Je to zkrátka otázkou času, než se na všechno přijdu. Ale nevím, proč bych se časem a s tím, jak vše, co se týče auta, zvládnu, nemohl dostat na takovou úroveň."

Věří také, že se v zájmu týmu budou o závodních víkendech dobře doplňovat: "Z toho, co jsem viděl, se domnívám, že Max bude velmi silný v kvalifikacích. Bude v nich tedy představovat ohromné měřítko," očekává 31letý pilot.

"Mou silnou stránkou budou vzhledem k závodnímu umění a závodní rychlosti neděle. Myslím, že se to celkem vyrovná, což snad pomůže ždímat z vozu maximum," pokračuje Pérez, jenž letos chce s Red Bullem bojovat o vítězství.

Ke svým cílům dodává: "Překonávat výkonnost auta. Pokud budeme mít dostatečně dobrý vůz na vítězství v šampionátu, pak zajistit, že ho vyhraji. Budeme-li mít auto, jež bude mít na druhé místo, pak se postarat o to, abych vyhrával. Překonávat potenciál vozu."