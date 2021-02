Ricciardo: Je potřeba být ve správný čas na správném místě. A to já jsem!

Pro Ricciarda je důležitá na jedné straně skutečnost, že ví, jak dosáhnout na stupně vítězů. Senna, Prost, Häkkinen, Hamilton a několik dalších s týmem McLaren vyhráli titul mistra světa. Na druhou stranu se McLaren v posledních sezónách hodně zlepšil a má na čem stavět. Loni byl v Poháru konstruktérů třetí.

Od svého debutu v roce 1966 získali piloti McLarenu 12krát titul mistra světa a tým získal osm prvenství v Poháru konstruktérů. Poslední závod pro McLaren vyhrál v roce 2012 v Brazílii Jenson Button.

Daniel Ricciardo během tvarování sedačky u McLarenu | foto: McLaren

Ricciardo vstoupil do elitní formulové třídy s vozem HRT v roce 2011 a poté se připojil k rodině Red Bullu. Po dvou dobrých letech v Toro Rosso byl povýšen do Red Bull Racing.

Do Renaultu nastoupil v roce 2019 a v minulé sezóně dal Francouzům první pódiové umístění za více než deset let. Od roku 2021 bude „Disco Dan“ Ricciardo v McLarenu. Sedminásobný vítěz Grand Prix je přesvědčen, že všichni v tomto týmu chtějí znovu získat titul a usilovat o dosažení toho nejvyššího cíle. To určitě nebude možné v roce 2021, ale kdo ví, co bude v roce 2022.

„Ve Formuli 1 musíte být ve správný čas na správném místě - a myslím, že to já jsem,“ tvrdí zkušený australský pilot.

Dosavadní mistři světa v barvách McLarenu:

Emerson Fittipaldi 1974

James Hunt 1976

Niki Lauda 1984

Alain Prost 1985, 1986 a 1989

Ayrton Senna 1988, 1990 a 1991

Mika Häkkinen 1998 a 1999

Lewis Hamilton 2008