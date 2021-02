"Nový Red Bull RB16B má velký potenciál," cítí Pérez po prvním testu + VIDEO

Mexičan dostal možnost si nejprve vyzkoušet 2 roky staré auto RB15, poté přesedlal na horkou letošní novinku, a ihned poznal vyšší přilnavost. A změnu okamžitě cítil.

"Vidím potenciál. Bylo to obrovské potěšení přejít z RB15 a mít měřítko toho, jak se chová vůz Red Bullu. Naskočit pak do mého auta, s ním budu letos jezdit, to bylo neuvěřitelné," vypráví nadšeně Pérez.

"Zkrátka jsem hned dokázal cítit pokrok v celkové přilnavosti ve všech rychlostech. Už jsem to cítil. Moc jsem toho neujel, ale už vidím, že to auto má velký potenciál," pokračuje 31letý rodák z Guadalajary, jenž od roku 2014 závodil za Racing Point (dříve Force India, nyní Aston Martin).

Jeho nový týmový kolega Max Verstappen RB16B také pochopitelně prohnal po okruhu, rozdílů si taktéž hned povšiml: "Samozřejmě, že tam rozdíly jsou. Velkou změnou je samozřejmě podlaha, na zádi je hodně vyříznutá. Auto se proto bude chovat trochu jinak."

"Ale není to o práci na nastavení či něco podobného. Je to zkrátka o tom zvyknout si na auto, získat základní pochopení vozu. Veškerá práce potom musí být stejně odvedena v Bahrajnu," těší se Holanďan na 12. března, kdy se na Středním východě začne testovat.

Pérezovi to chvíli potrvá, než se sžije s vozem: "Zabere to hodně času, než se cítíte 100% pohodlně a očekávám, že v prvních závodech budu provádět změny, abych byl s autem plně spokojený," avizuje předem konstruktérům Red Bullu.

"Ale musím říct, že jsme v tom udělali už velký pokrok. Změnili jsme sedačku, upravili jsme pásy. Pokaždé jsme udělali něco jinak. To je tedy prioritou, abych se cítil pohodlně a mohli se do toho pořádně opřít, až vyrazíme v Bahrajnu," dodává Pérez.



Fotogalerie z testu v Silverstone: