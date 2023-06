Marko vysvětluje, proč je Pérez se stejným autem mnohem pomalejší. Chválí Alonsa s Hamiltonem

Mexičan zaznamenal ve čtyřech úvodních podnicích dvě vítězství stejně jako jeho Verstappen, v Ázerbájdžánu vyhrál i sobotní sprint a v šampionátu na druhém místě ztrácel jen šest bodů.

Jenže poté začal jeho týmový kolega dominovat a zvítězil ve všech nadcházejících velkých cenách a Pérezovo manko po závodu v Kanadě narostlo už na 69 bodů! A problémy nemá se svým tempem pouze o nedělích, ale také během sobotních kvalifikací.

V Montrealu po špatné volbě a načasování výměny pneumatik vypadl již v prostřední části, ve velké ceně následující den po startu z 12. příčky finišoval jako šestý.

Proč se zdá být Pérez o tolik pomalejší, když mají oba k dispozici stejný vůz RB19? "Protože Max je Max," vysvětluje Marko. "Je v tom nejlepším voze, ale i v tomto voze by se jej dokázali držet pouze Alonso a Hamilton. Tito tři jsou zkrátka nejsilnější a Max mezi nimi vyniká."

Verstappen si v Kanadě dojel již pro své 41. vítězství v F1, čímž se vyrovnal Ayrtonovi Sennovi na pátém místě historických tabulek. Pro Red Bull šlo o jubilejní 100. triumf během jeho 355 startů, čímž se zařadil na 5. příčku za Ferrari (242), McLarenem (183), Mercedesem (125) a Williamsem (114 vítězství).

To byl pořádný úspěch i pro Marka, který to v Kanadě patřičně oslavil: "Když dojde k něčemu takovému, tak hned nezmiznete. Ukážete se také v oblečení Red Bullu. Hned jsem se ale převlékl a potom to dospal v letadle. Sto vítězství je báječnou pilulkou na spaní!"

