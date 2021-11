"Verstappen nemá žádnou slabinu," chválí svého týmového kolegu Pérez

"Není to jednoduché být v jednom týmu s Maxem, protože je s autem jedno tělo. Opravdu podává výkony na velmi vysoké úrovni," popisuje Pérez kvality svého týmového kolegy.

Přitom v posledních letech byl právě on tahounem své stáje, když si snadno radil u Racing Point s Lancem Strollem (2019, 2020), u Force Indie s Estebanem Oconem (2017, 2018) či s Nicem Hülkenbergem (2015, 2016).

Verstappen si udržuje svou úroveň nadřazenosti, pravidelně své týmové kolegy poráží a dojíždí před nimi, což se podepisuje na psychice, jak připouští jeho současný mexický kolega.

Max Verstappen letos zatím předčí i sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona | foto: Red Bull Content Pool

"Máme svým způsobem jedinečné auto a není to lehké. Není to tajemstvím. Musíte být ale duševně každý den velmi silný a myslím si, že to je jedna z mých silných stránek - vytěžit z toho maximum a dosáhnout maxima každou neděli," říká Pérez.

Přitom si stále ještě zvyká na vůz Red Bullu RB16, který je "svým způsobem jedinečný, hodně odlišný od toho, na co jsem byl zvyklý. Některým vozům se přizpůsobíte snadněji než jiným, někteří jezdci se přizpůsobují snadněji než jiní."

"Prošel jsem složitým procesem, abych se autu přizpůsobil, ale nešlo o nic dramatického. Jde samozřejmě o velmi dobrý balík, který je velmi konkurenceschopný, a Max ukazuje, že tohle auto je jedním z těch nejlepších, ne-li vůbec nejlepší," chválí Mexičan.

"Nemá žádnou zjevnou slabinu" | foto: Red Bull Content Pool

Verstappen, jenž vede šampionát o šest bodů před Hamiltonem, je podle něj momentálně nejlepším jezdcem: "Zatím je pilotem sezóny, abych byl upřímný. Podle mě dělá nejméně chyb ze všech. Dává věci dohromady na velmi vysoké úrovni."

"Sezóna je stále velmi dlouhá, takže uvidíme, jak to dopadne. Zatím jsem velmi pozitivně překvapen tím, jak vysoké výkony podává, aniž by dělal chyby," pozoruje Pérez.

Má Max vůbec nějaké slabiny? "Budu o tom muset popřemýšlet. Ale fakt si nemyslím, že by nějaké měl. Zatím alespoň žádné nejsou zjevné," dodává na účet svého týmového kolegy, na kterého po 16 závodech ztrácí už 127,5 bodů.