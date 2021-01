Verstappenovu rychlost poznám až po pěti závodech, tvrdí natěšený Pérez

Anketa Kdo v sezóně 2021 nasbírá více bodů? Pérez 48 %

Verstappen 52 % Hlasovalo 50 čtenářů. Výsledky

Zkušený Mexičan loni s Racing Pointem předváděl výborné výkony, stáj se jej v polovině sezóně přesto rozhodla překvapivě zbavit. Pérez to nakonec mezi jezdci se ziskem 125 bodů dotáhl až na čtvrtou příčku, přičemž si v Turecku dojel pro stříbro a Velkou cenu Sáchiru dokonce vyhrál.

V F1 se nakonec udržel díky slabším výkonům Alexandera Albona, který se nedokázal vzchopit a držet krok s Verstappenem. Red Bull se proto po sezóně odhodlal k obměně své jezdecké sestavy. A Pérez se už k novému zaměstnavateli těší.

Grab your scooter 🛴 We're going on a factory tour with @SChecoPerez 😍 #HolaCheco 🇲🇽 pic.twitter.com/5gqip8wyMX — Red Bull Racing (@redbullracing) January 22, 2021

Jak vnímá Verstappena, jenž si mezitím v týmu vybudoval pozici jedničky? "Max je jedním z nejrychlejších, ne-li nejrychlejší pilot současné Formule 1," chválí svého nového týmového kolegu pro holandský De Telegraaf.

Přesto si věří, že by jej mohl porazit a získat titul. "Bude to velkou výzvou, díky tomu to je vzrušující. Navzájem se můžete porovnávat pouze tehdy, pokud sedíte ve stejném autě, takže se na to těším," usmívá se 31letý pilot.

"Po pěti závodech budu moci říci, jak je Max doopravdy rychlý. Ale jsem si jistý tím, že je megarychlý a megatalentovaný. Těším se na zajištění toho, že z auta budu moci dostávat maximum," dodává rodák z mexické Guadalajary.