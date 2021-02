Obrovský krok pro Red Bull - v F1 bude pokračovat s motory Honda až do roku 2024

Rakouská stáj uzavřela dohodu na odkoupení technologií spojených s motory Honda, aby je mohla provozovat až do roku 2024, což bylo podmíněno zmrazením pravidel, na kterém se ostatní týmy shodly.

Red Bull kvůli tomu založil novou společnost, která bude mít v Milton Keynes na starosti motory a potřebné technologie. Získává tím flexibilitu a nezávislost před tím, než dojde v F1 ke změně motorů za 4 roky. Těžit z toho bude pochopitelně i dceřiná stáj AlphaTauri.

"Založení Red Bull Powertrains Limited je odvážným krokem Red Bullu, který jsme však pečlivě a do detailů zvážili. Uvědomujeme si obrovské závazek, jež je s tím spojený, nicméně věříme, že vytvoření této společnosti je tou nejlepší možností pro oba týmy," komentuje odborný poradce Helmut Marko.

"Honda is pleased that, following our decision to leave Formula 1 at the end of 2021, we have been able to reach an agreement for the two Red Bull-owned teams to use our F1 PU technology in F1 after 2021."